È ufficiale: Bradley Cooper e Irina Shayk non stanno più insieme

La conferma arriva dall’America: Bradley Cooper e Irina Shayk, dopo una storia durata quattro anni, si sono lasciati. Le indiscrezioni andavano già avanti da giorni ed è l’americano People a rendere ufficiale la notizia. L’attore e la modella «hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine», la figlia nata nel marzo 2017. (Continua a leggere dopo la foto)









I due erano una coppia stabile dal 2015, ma hanno sempre cercato di tenere la loro storia quanto più possibile lontana dai riflettori, anche dopo il chiacchierato duetto con Lady Gaga agli Oscar 2019. Dopo che milioni di fan si erano espressi, twittando commenti su quello che sarebbe stato”un bacio mancato”, la supermodella si era espressa così: «Ho molti amici che condividono gran parte della loro vita personale su Instagram o sui social media. Li ammiro e penso che sia grandioso, ma penso che non fa per me. Visto che il mio lavoro mi porta a espormi, ho appena deciso che la mia vita privata sarà tranquilla». (Continua a leggere dopo la foto)





La risposta di Bradley si era invece incentrata sulla paternità: “Avere una famiglia ha cambiato tutto. Nostra figlia, è incredibile. E vedo mio padre in lei abbastanza spesso». Il suo impegno come padre si era riflesso anche nella vita reale, all’indomani del successo del suo film A Star Is Born, che ha ricevuto 8 nomination agli Oscar. “Al termine della stagione dei premi, Cooper ha fatto in modo di rallentare e concentrarsi sulla sua famiglia”, ha riferito una fonte a People nell’aprile 2019. “Quasi tutti i giorni, Bradley e Irina portano Lea a spasso, sulla spiaggia, al parco”. Ma concentrarsi sulla famiglia non è bastato. Da qui devono aver preso la decisione di dire basta. “Separarsi è meno importante che crescere un figlio insieme, la pensano così”, ha spiegato ancora l’insider. (Continua a leggere dopo la foto)





Sono lontani i giorni delle foto di Capri, quando erano talmente belli da non sembrare veri. Irina avrebbe già fatto le valigie, lasciando la villa da 4,5 milioni di dollari di Bradley a Pacific Palisades, Los Angeles, portando con lei la bambina.

Il matrimonio tra i due, nonostante l’imponente anello che brillava al dito di lei, non è mai arrivato. Così come quello di Lady Gaga col manager Christian Carino, annullato lo scorso gennaio a cerimonia già annunciata. Secondo i fan più maliziosi la causa sarebbe stata proprio qualche farfalla nello stomaco per il collega, nonostante lei abbia sempre negato («siamo attori e siamo stati bravi»). Le nuove svolte alimentano le fantasie di quelli che sperano in un lieto fine per i due colleghi sul set