Kikò e Ambra: il loro amore è nato tra le mura della casa del Grande Fratello, ma sembra destinato a continuare anche lontano dalle telecamere. O almeno è quello che si percepisce dal racconto a Pomeriggio Cinque che i due fanno sulla nascita della loro relazione. In particolare la professoressa non nasconde il sentimento verso l’hair stylist: “Ho capito la prima volta che sono rientrata nella Casa che ero cotta a puntino”. Kikò, dal canto suo, sembra più cauto: “Ammetto che sono preso al 100% da Ambra, ma per essere sicuro di una persona ci devo mangiare, bere, vivere insieme al di là delle telecamere”.

Ormai da tempo eliminata, la scorsa settimana, per alcuni minuti Ambra era rientrata nella Casa proprio per incontrare il suo Kikò (poi nella stessa puntata eliminato), ed era stata un’esplosione di baci ed abbracci accompagnata da frasi intense come ‘’Non saremo scintille, saremo fuoco…’’. Uscito dalla casa del Grande Fratello, l’ex marito di Tina Cipollari è deciso a conoscere bene Ambra e a viverla lontano dalle telecamere, prima di decidere se è lei la donna giusta. (Continua a leggere dopo la foto)









“Prima di fare dei passi, devo valutare la persona. Ci devo mangiare, bere, senza microfoni, ci devo camminare, giocare. Quando capirò quello che provo in questo momento, mi aprirò al mondo. Le cose le faccio con sapienza e calma. Non nascondo che sono presissimo, sono preso da Ambra al cento per cento. Ma ho i piedi per terra”. Lei si è definitivamente allontanata dal fidanzato con cui stava prima di fare il reality, quando si è resa conto, qualche giorno dopo la sua eliminazione, dei sentimenti che prova: “Quando sono rientrata nella Casa per rivedere Kikò sono andata in tilt, ho capito di essere cotta”. (Continua a leggere dopo la foto)





Kiko ha poi parlato dei figli avuti da Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. “Non ho usato i miei bambini, ho letto cose che non mi sono piaciute. Chi conosce Kikò Nalli sa che su 100 frasi 99 sono dedicate ai miei figli”. Poi, la rivelazione sul post che il figlio 12enne Francesco fece contro Ambra, nel quale scrisse: “Di Ambra penso che sia una grande stratega, lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità”. (Continua a leggere dopo la foto)





Francesco, in realtà, avrebbe escogitato un’astuta strategia per richiamare fan: ‘’Vuoi sapere perché Francesco ha fatto quella cosa? Mi ha detto: ‘Quando ha pubblicato quelle Stories ho preso 40mila follower! Ma che me frega di te?’ È tranquillo su Ambra, ne abbiamo parlato’’, ha confessato Kiko, che adesso, con il benestare dei figli, può viversi la sua Ambra.

“L’ha rovinata”. Federico Fashion Style ripara il danno ai capelli della nota showgirl