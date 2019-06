“Risolviti i ca***i tuoi”. Presunto furto Marco Carta: il cantante lo demolisce

A pochi giorni dall’arresto per il presunto furto di alcune t-shirt per un valore di 1200 euro alla Rinascente di Milano, Marco Carta ha raccontato la sua versione dei fatti a Barbara D’Urso. Il cantante, ancora provato dalla vicenda che sabato scorso l’ha fatto rimbalzare su tutti i media, ha concesso all’amica conduttrice un’intervista esclusiva nel suo salotto di ‘Live Non è la D’Urso’, il programma in onda il mercoledì sera in diretta su Canale 5.

Proprio a causa della sua partecipazione nel programma della D’Urso, un collega del cantante lo ha attaccato senza mezzi termini. Si tratta di Luca Dirisio, interprete di ‘Calma e sangue freddo’, brano tormentone dell’estate 2004 che lo ha portato a vincere il premio Artista rivelazione dell’anno alla quarantunesima edizione del Festivalbar. Dirisio ha letteralmente perso le staffe sui social, dicendo anche che, probabilmente, il suo post verrà cancellato; cosa ancora non avvenuta. (Continua a leggere dopo la foto)









”Ma vai in TV a raccontare queste cose alla D’Urso? Come fosse la corte suprema”. Sottolineando la diversità tra lui e Carta, Dirisio ha rincarato la dose, dicendo ”’o ste trovate le schifo” ed invitando Marco a ”risolvere i ca… suoi con gli avvocati ed i manager”. Sembra proprio che la partecipazione al programma della D’Urso dell’ex allievo di Amici, lanciato da Maria De Filippi, abbia urtato la suscettibilità di Luca Dirisio che, probabilmente, in quella circostanza si sarebbe comportato in modo diverso. (Continua a leggere dopo la foto)





“Cultura e giornalismo!!!! Anche se ti fosse successo qualcosa ma vai in tv per raccontare ste cose alla D’Urso????? Come fosse la corte suprema!!!Booooooooo!!!! Ma risolviti i caz*i tuoi coi tuoi avvocati, managers e discografici!!!! Sarà che siamo diversi ma io ste trovate le schifo!!! E schifo sia Cip sia Ciop!!!! SPARITE!!! PAGLIACCI!!!!!!!!!! Tanto domani mattina questo post sarà oscurato… Volete vedere???“, questo il post completo pubblicato su Facebook dal cantante di Vasto. (Continua a leggere dopo la foto)







Carta è stato scarcerato, ma è ancora in attesa del processo che si celebrerà con molta probabilità a settembre. Il cantante ha sottolineato di aver acquistato delle cose, mostrando lo scontrino alla vigilanza. Tuttavia, è stato condotto in cella dove si è sentito come ”un animale in gabbia” . Qui, stando al suo racconto, sarebbe rimasto fino alle 4:30 del mattino, fissando il vuoto, scioccato. Il giovane sardo ha continuato a proclamare la sua innocenza a gran voce anche quando, una volta rilasciato, si è recato a Mykonos con il suo compagno.

