Kate Moss, ma quella è pancia! Numero 1 delle top model, ma non in bikini

Kate Moss è una delle top model più famose al mondo. Quarantacinque anni compiuti a gennaio, la modella britannica che ha rivoluzionato il fashion system e nota anche per i suoi eccessi di recente ha deciso di cambiare radicalmente il suo stile di vita: stop ad alcol e fumo (ma forse ha ricominciato, viste le ultime foto), dieta dell’acqua e sguardo sempre rivolto alla figlia Lila Grace, che ha deciso di seguire le sue orme. Nata sedici anni fa dalla relazione con Jefferson Hack (co-fondatore del magazine britannico Dazed & Confused) ha già scelto il suo nome d’arte – Lila Moss – e ha già debuttato come modella per Marc Jacobs Beauty.

Non a caso mamma e figlia hanno partecipato insieme al matrimonio dello stilista, convolato a nozze a New York con lo storico compagno Char Defrancesco. “Pure mia figlia vuole fare la modella? La sosterrò, ma lascio a lei la scelta – ha commentato Kate – Le darò il mio supporto qualsiasi strada decida di intraprendere, sarò la sua momager”. (Continua dopo la foto)









Supporta la figlia Lila, che tra l’altro le somiglia sempre di più, ma Kate Moss non è certo andata “in pensione”. Giorgio Armani l’ha già scelta come volto della nuova campagna autunno-inverno 2019/20. Insieme a lei, i modelli Daisuke Ueda e Thijs Stenneberg che interpretano la parte maschile della nuova collezione, presentata per la prima volta insieme a quella femminile, lo scorso febbraio all’Armani Silos. (Continua dopo la foto)





Le ultime foto della Moss, però, la mostrano in bikini non proprio “al top”. Sempre bellissima, sia chiaro, ma come riporta il sito del settimanale Oggi, la modella, immortalata nella piscina del Life Co Beach Hotel a Bodrum, in Turchia, è stata immortalata con un po’ di pancetta, un décolleté poco tonico e la pelle spenta. Non a caso, prosegue l’articolo, Kate è in vacanza in un resort che è anche un centro detox per tornare in forma. (Continua dopo le foto)







Avrà pure qualche chiletto di troppo, ma la sua bellezza e la sua sensualità restano intatte. Come detto, è già stata scelta come protagonista della nuova campagna di Armani e resta la numero uno anche con un po’ di pancetta. Anche la vita sentimentale pare andare alla grande: dopo il matrimonio naufragato con Jamie Hince la Moss è felice con il fotografo conte Nikolai Von-Bismarck, più giovane di lei di 13 anni.

