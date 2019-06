Marco: è lui il nuovo fidanzato di Gessica Notaro

Gessica Notaro ha un nuovo amore. “Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino”, scrive la modella su Instagram presentando il nuovo fidanzato.Dopo il dolore causatole dall’ex Edison Tavares, l’uomo che ha sfregiato il suo volto con l’acido, la ragazza appare di nuovo serena in uno scatto a due con un ragazzo dagli occhi color nocciola. Di lui al momento non si sa nulla, ma le parole di Gessica Notaro sono chiare: “Amore mio, ti amo, vita, io e te, sempre”.

Dal momento dell’aggressione di cui è rimasta vittima, la Notaro non si è mai fermata, diventando una sostenitrice della lotta alla violenza sulle donne. La nuova coppia ha già riscosso molto successo tra i fan affezionati della Notaro. Per ora ancora non si sanno i dettagli della loro conoscenza e di come sia iniziata questa relazione. (Continua a leggere dopo la foto)









Su Instagram però Gessica Notaro continua a condividere con il suo pubblico frasi romantiche e foto in cui ha gli occhi pieni d’amore. “Eravamo insieme, Tutto il resto l’ho scordato“, così è pronta per voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita accanto a Marco. Del ragazzo che compare nelle numerose foto e stories su Instagram finora si sa solo che si chiama Marco, che è di Rimini, ma attualmente vivrebbe a Milano e i due si sarebbero conosciuti sul finire del 2018, in seguito hanno iniziato a frequentarsi. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2017 è diventata nota per un gravissimo fatto di cronaca. Il 10 gennaio Edson Tavares, capoverdiano ed ex fidanzato di Gessica, l’ha aspettata sotto casa e le ha gettato addosso dell’acido. Da quel momento per lei è cominciato un calvario fatto di operazioni chirurgiche, al viso e per salvare in particolare un occhio. Lui, Edson, è stato condannato a dieci anni di carcere con il rito abbreviato: al 29enne sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della crudeltà. (Continua a leggere dopo la foto)







Prima di Marco l’ex modella ha avuto una relazione con Allen Esposito Linares, 37 anni, cubano. ”Ecco l’uomo della luce. – aveva scritto la giovane sui social – Colui che in questo percorso così doloroso e impervio non ha mai smesso di tenermi la mano. E con grande amore mi ha fatto capire che per lui, nonostante tutto quello che è successo, resto sempre la donna più bella del mondo. Questo è l’uomo che ognuna di noi dovrebbe avere al proprio fianco. Sempre”.

Vanessa Incontrada, sale sul palco e sui social è un fiume di commenti