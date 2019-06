“Infelici, voi e la roba cinese da 1,50 euro”. Bufera su Clarissa Marchese

Perdere il controllo e finire nella bufera: è quello che è successo nell’ordine a Clarissa Marchese dopo il matrimonio. La ex tronista di Uomini e donne, già Miss Italia, giovedì 30 maggio ha sposato l’amore della sua vita: Federico Gregucci, cioè il figlio dell’allenatore Angelo Gregucci. Ma che è successo? Dopo le nozze – super sfarzose e ovviamente documentate sui social – la Marchese è stata criticata dai fan che le hanno rimproverato un’eccessiva presenza di sponsor alle nozze. A lei, quelle critiche, non sono andate giù. E così, dopo il matrimonio ha deciso di rispondere alle cattivone che avevano detto male del suo matrimonio.

Un post velenosissimo che ha fatto infuriare i follower che stanno togliendo i like alla sua pagina. Il post dice così: “Allora ragazzine, in questo momento l’ultima cosa che voglio fare è stare qui a scrivere, ma voglio in primis ringraziare tutti coloro che spendono belle parole, su di me, su di noi, e ci augurano tanto bene. Poi un secondino lo voglio dedicare anche a chi si permette di dire cattiverie anche rispetto a una cosa così bella come il matrimonio”. Continua a leggere dopo la foto









Ma il post continua così: “Credetemi, io non vi do assolutamente importanza perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, afflitte dalla vostra vita infelice, con le magliettine dei cinesi da 1,50 euro che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav. Sapere cosa? Anche a me mi passa per la testa ‘io boh’ quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi da prima comunione ed un trucco insignificante, ma poi mi dico, non tutte possono, e al di là di tutto, anche se non mi piace, l’unica cosa che mi sento di dire alla persona che sta vivendo il suo giorno più bello è ‘sìì felice’”. Continua a leggere dopo la foto





Apriti cielo. Potete immaginare cosa sia successo dopo le parole della Marchese che, piuttosto che insultare i fan, dovrebbe mostrare gratitudine. E infatti, dopo un po’, ha fatto un passo indietro e si è scusata per ciò che aveva scritto: “Mi scuso con chi si è offeso, non era nella mie intenzioni farlo, anche perché chi mi segue davvero sa che sono tutt’altro che materialista. Il mio era un riferimento al fatto che chi mi critica non sono di certo un grandi stilisti, o critici di moda o simile, ma credo invece siano ragazze che non hanno niente di meglio da fare che sputare veleno sugli altri”. Continua a leggere dopo la foto







“Per questo matrimonio ho dovuto affrontare mille problemi che voi non sapete e che non vedrete mai, a partire dalla chiesa disdetta il giorno prima, finendo con uno stravolgimento di tutti piani (organizzati con cura per un anno) …leggere certe cose fa male. Ora direte ma tu sei personaggio pubblico, devi accettare le critiche ecc, va bene, ma davvero raga siate indulgenti perché non è mai bello sentirsi dire certe cose. Detto ciò mi scuso ancora con chi si è sentito offeso, spero capiate che si è trattato di uno sfogo durato poco e mirato soltanto alle persone cattive e al loro veleno”. Ma i fan non sembrano ancora convinti…

