Elenoire Casalegno innamorata: chi è il suo nuovo fidanzato

Elenoire Casalegno di nuovo innamorata. Dopo la fine del suo matrimonio con il manager Sebastiano Lombardi e la rottura della relazione con l’imprenditore Marcello Corso, arrivata lo scorso ottobre, la conduttrice e showgirl 43enne ritrova il sorriso accanto ad un uomo di nome Andrea, estraneo al mondo dello spettacolo. A pizzicare insieme la nuova coppia è stato il settimanale ‘Chi’, che nel numero in edicola questa settimana pubblica un servizio fotografico realizzato in occasione della festa di compleanno della bella Elenoire.

I due, sorpresi da “Chi”, si frequenterebbero in gran segreto da oltre un mese e hanno ufficializzato la love story durante il party dell’ex gieffina in versione Vip. Party organizzato da Swami, la figlia che Elenoire ha avuto 19 anni fa dalla lunga e importante relazione con il deejay Ringo e con cui ha da sempre un ottimo rapporto, fatto di intesa e complicità. (Continua dopo la foto)









Del nuovo compagno della Casalegno non si sa ancora molto. Si chiama Andrea e di lui si conosce la professione: lavora, infatti, come broker finanziario e vive, presumibilmente per ragioni professionali, tra Roma e Milano. Con lui Elenoire sembra aver ritrovato il sorriso dopo diverse relazioni naufragate. Oltre alla breve love story con l’imprenditore di Ibiza Marcello Corso, anche il matrimonio finito con Sebastiano Lombardi, il direttore di Rete 4 con cui è stata sposata per 3 anni. (Continua dopo la foto)





In passato Elenoire Casalegno ha amato anche il già citato Ringo, da cui ha avuto la bella Swami, ma anche Francesco Facchinetti, Vittorio Sgarbi, Matteo Cambi e Omar Pedrini. Ma oggi, a giudicare dalle foto apparse sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, c’è posto solo per il suo broker Andrea. Vita privata a parte, quella professionale? (Continua dopo le foto)







Ricordiamo bene Elenoire nella Casa del Grande Fratello Vip, la primissima edizione, ma dopo quell’esperienza si era vista poco in tv. È tornata da poco, dalla primavera 2019: la showgirl è infatti una delle opinioniste di “Live-Non è la d’Urso”, il programma di Barbara d’Urso in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si risposano. È tutto deciso, anche la data05