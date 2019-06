Belen Rodriguez e Stefano De Martino si risposano. È tutto deciso, anche la data

Stefano De Martino e Belen Rodriguez saliranno nuovamente all’altare. Da tempo si vocifera che la coppia abbia intenzione di celebrare un nuovo matrimonio, dopo il ritrovato amore, e sembra essere arrivata la conferma. I due potrebbero salire di nuovo sull’altare il prossimo 20 settembre, per dirsi “sì” un’altra volta. La showgirl argentina e il ballerino si erano già sposati in precedenza nel settembre del 2013 ma non hanno mai divorziato ufficialmente nonostante si fossero poi lasciati nel 2015, ed ora tornano a mostrare tutto il loro ritrovato amore.

La data è cara alla coppia, che proprio il 20 settembre del 2013 si era sposata per la prima volta. I due dopo un periodo di crisi avevano scelto di divorziare anni dopo, restando però sempre uniti per il bene del loro bambino Santiago. Un amore però che non è mai finito, su cui si era sempre tenuta viva la speranza dei fan, e la ritrovata armonia conferma i rumor e le sensazioni di molti. Stefano e Belen si sono concessi una fuga romantica ad Ibiza, e la showgirl è comparsa in abito bianco per un servizio fotografico. Al secondo matrimonio, stando a quanto rivela sempre Mattino 5, solo gli amici più cari e i parenti più stretti. E ovviamente il piccolo Santiago, che oggi ha 6 anni, ed era presente pure al primo matrimonio, seppur ancora in fasce. (Continua a leggere dopo la foto)









Le voci si rincorrevano da tempo e a marzo è arrivata (dai diretti interessati) la conferma. Era stata Belen, con una dolce foto postata sul suo Instagram – seguito da 8.4 milioni di persone – a ufficializzare questo ritorno di coppia. «Che tu rimanga per un po’, o meglio per sempre» scriveva come didascalia la showgirl argentina che proprio con De Martino e il figlio Santiago, avuto con il ballerino, si trovava in vacanza in Marocco. In poche ore lo scatto, diventato virale, aveva ricevuto quasi un milioni di like. Ed era la stessa Rodriguez che comunicava al mondo social che si trattava di una foto scattata da loro figlio Santiago, di sei anni. (Continua a leggere dopo la foto)





Da qualche settimana alcuni rumors vorrebbero Belen incinta del secondo figlio, ma la showgirl argentina non ha ancora dato conferma. Negli ultimi giorni sembra però aver lanciato alcuni indizi su instagram. Alcuni dettagli hanno infatti portato i followers a ritenere che Belen sia al terzo mese di gravidanza. Qualche ora fa, però, è arrivato un nuovo indizio. Belen Rodriguez ha postato un nuovo scatto su Instagram. Nello specifico ritrae la modella argentina sdraiata sul letto e il riferimento al colore rosa che sta facendo sognare chi segue la coppia. “Que suenen de color rosa”, ha scritto la moglie di Stefano De Martino nella didascalia accanto all’immagine dove lei è distesa sul letto col lato b in bella mostra. (Continua a leggere dopo la foto)





Una delle ultime foto pubblicate dalla moglie di Stefano De Martino sta facendo impazzire i fan. Belen appare bellissima, con il numero 3 disegnato sulla guancia. In commento si legge: “Something is coming”, ossia: “Qualcosa di nuovo sta arrivando”. Un altro dettaglio non può passare inosservato. Negli ultimi scatti postati sui social, la Rodriguez nasconde sempre la pancia coprendola con il braccio di Stefano, con una grande borsa oppure mostrandosi di spalle.

Gf, Francesca De André e Gennaro, colpo di scena. È successo stanotte: “Vergogna”