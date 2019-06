Gf, Francesca De André e Gennaro, colpo di scena. È successo stanotte: “Vergogna”

Pace fatta tra Francesca De Andrè e Gennaro. Dopo le scenate, le liti, le minaccia di Francesca di lasciare la casa del Grande Fratello tra i due è tornato il sereno. Il riavvicinamento si è concretizzato nel cuore della notte e si concluso con un bacio alle prime luci del mattino. I due si sono nascosti sotto un cuscino per non farsi vedere dalle telecamere ma come potete vedere nel video più in basso il gesto è inequivocabile. Sulla storia con Gennaro però i dubbi non sono pochi. E sono stati rilanciati ieri a Pomeriggio Cinque.

Durante la pagina dedicata al gossip, si è parlato infatti di nuovo degli ultimi eventi che hanno visto protagonista Francesca De André al Gf. In studio Barbara d’Urso ha mostrato i momenti più salienti della diretta di ieri, tirando in causa di nuovo Giorgio, l’ex fidanzato di Francesca. La conduttrice, conoscendo bene Francesca e seguendola molto nella Casa, è arrivata oggi ad avere una conclusione. Continua dopo la foto









Secondo la d’Urso la storia tra la De André e Giorgio non sarebbe ancora finita. La gieffina è ancora molto innamorata di lui e questo, alla fine, potrebbe portala a ritornare indietro sui suoi passi. La sorella, ospite a Pomeriggio Cinque, ha detto che spera di vedere voltare pagina alla gieddina. Dello stesso parere, invece, sembra non essere Barbara d’Urso che, commentando in diretta la lite tra Gennaro e Francesca al Gf, ha dichiarato. Continua dopo la foto e il video





“Sono certa che Francesca uscirà dalla Casa e andrà a Firenze da Giorgio […] ha perso il nume della ragione”. Questo riavvicinamento tra Francesca De André e Gennaro Lillio poi non è particolarmente piaciuto al pubblico del Grande Fratello 16. Sui social network in molti si sono scagliati contro l’ex flirt di Lory Del Santo, usando parole forti come “senza dignità” per via di quanto accaduto durante la furiosa lite. La liason con Francesca ha davvero compromesso la vittoria di Gennaro come insinuato qualche giorno fa da Cristiano Malgioglio? Staremo a vedere. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Risveglio al bacio per Francesca e Gennaro… 😏 #GF16 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 5 Giu 2019 alle ore 1:55 PDT



Gennaro Lillio, 27 anni, è un personal trainer e proprietario di un centro fitness a Napoli. È salito alla ribalta delle cronache rosa per esser stato fidanzato con Lory Del Santo nel 2013. La relazione ha fatto molto discutere soprattutto per via della differenza di età tra i due.

Ti potrebbe anche interessare: Valentina Vignali, la brutta sorpresa fuori dal GF. Ed è una vera furia: la reazione

fbq('track', 'STORIE');