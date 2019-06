Valentina Vignali, la brutta sorpresa fuori dal GF. Ed è una vera furia: la reazione

Valentina Vignali al Grande Fratello ha perso al televoto contro Erica e Martina e ha lasciato così la Casa più spiata d’Italia. Inizialmente sembrava una dei concorrenti che sarebbe arrivata sino alla finale, eppure il pubblico ha preferito salvare le sue due compagne d’avventura, facendo diventare Martina una finalista. Uscita dalla casa, l’influencer e giocatrice di basket ha pubblicato sul social le sue prime stories e ha anche risposto a tono agli haters che le scrivono che è ingrassata.

Valentina è consapevole di essere ingrassata ma ha criticato aspramente chi l’ha presa in giro e derisa solo per qualche chilo di troppo. “Finalmente sono tornata nella mia casetta – esordisce la Vignali su Instagram Stories – Mi sono riappropriata di tutti i miei social. Non sono ancora andata a dormire e sono più di 24 ore che sono sveglia, sono morta”. “Volevo ringraziare e mandare un bacione fortissimo a tutte le persone che in queste ore mi hanno scritto e sostenuto. Grazie di cuore”, aggiunge l’ex concorrente del “Grande Fratello 16”. (Continua a leggere dopo la foto)









Poi arriva la stoccata agli haters: “Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece con la vostra stupidità e superficialità non so”. La Vignali è consapevole di aver preso qualche chilo all’interno della Casa, tanto che lei stessa l’ha confermato più volte. Ora è pronta a tornare subito in forma e non ci sta alle critiche. Una stoccata sicuramente anche a Francesca Cipriani, che solo un paio di giorni fa ha pubblicato due scatti che ritraggono la Vignali: la prima presa dal suo account Instagram e il secondo tratto da un fotogramma del Grande Fratello. (Continua a leggere dopo la foto)





”Valentina Vignali continua a sparlare di me all’interno della casa. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi. Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti. #VignaliSoloPhotoshop #Vipera”, si leggeva nel post pubblicato da Francesca Cipriani sul suo account Instagram. In molti, c’è da dire, non avevano apprezzato il gesto dell’ex pupa. (Continua a leggere dopo la foto)





“@CiprianiFranci con questo post stai cadendo però nel volgare e nel ridicolo/banale e questo mi dispiace. Ti facevo una persona molto più intelligente. Lei ti avrà potuto offendere ma tu che posti foto del suo culo hai veramente cattivo gusto”, si legge. E ancora: “Francesca anche se lei si è comportata male non fare #bodyshaming , non è mai bello e fra donne ancora peggio. Baci”; “C’è anche da dire che prima era molto più magra, magari davvero era così però adesso è ingrassata tanto e lo dice stesso lei, quindi Franci non ti abbassare al suo livello, lasciala stare”.

