Meghan Markle se ne va con suo figlio. La “colpa” è tutta di Kate Middleton

Tira un’aria strana a Buckingham Palace. E girano voci ancor più strane… Che stanno creando un po’ di scompiglio. Che sta succedendo? Ebbene pare che Meghan Markle stia progettando di trasferire la sua famiglia negli Stati Uniti. Pare che Meghan senta il desiderio di “casa” ma pare anche che senta ancora più forte l’oppressione di Kate e William. Lo ha rivelato al programma radiofonico iHeart, l’esperto reale Rob Shuter. “La duchessa non è felice di essere messa sempre al secondo posto – ha detto Shuter –e ora pare che stia per lasciare la Gran Bretagna con il suo principe e suo figlio”. Dove sarebbe diretta? Negli Stati Uniti.

Shuter sembra essere sicuro di quel che dice: "Le fonti mi dicono che all'interno della famiglia reale ci sono state molte discussioni tra Harry e Meghan. E pare che il desiderio più grande della duchessa sia quello di andare a vivere il più lontano possibile da Kate e William. Meghan sa che, se rimarrà in Gran Bretagna, vivrà sempre nella loro ombra e lei non è una che ama essere messa in secondo piano".









Ad aprile, dopo la nascita di Archie, circolava voce che i due si sarebbero trasferiti in Africa con il neonato. Si diceva che volessero scappare dalle luci della ribalta. Ma ora pare che le cose stiano esattamente al contrario… Meghan vorrebbe essere la primadonna ma la primadonna è sempre Kate, per questo vorrebbe tornare negli Stati Uniti dove si sentirebbe di nuovo una regina. Per restare in tema di sangue blu…

Shuter ha tirato in ballo anche il baby shower di Meghan: "Dopo il baby shower, lei si è resa conto che, qualora con Harry si trasferisse a New York, sarebbero il re e la regina d'America". Insomma Meghan è una che ama stare al centro dell'attenzione e con Kate lì vicina questo non è possibile. Ma è vero che Meghan e Kate sono in lite? In realtà sembra di no. Secondo l'autrice che si occupa di questione reali, Katie Nicholl, la vera spaccatura sarebbe stata tra William e Harry.

L’attuale Duca di Sussex ha incontrato l’ex attrice a luglio 2016 e nel novembre dell’anno successivo, i due erano già fidanzati. Dopo il loro matrimonio nel 2018, Meghan e Harry si erano trasferiti in un appartamento privato a Kensington Palace vicino a Kate e William, ma si erano trasferiti poco prima della nascita del figlio Archie Harrison il 6 maggio 2019, a Frogmore Cottage. Si prevede che Meghan faccia la sua prima apparizione pubblica al Trooping the Colour, l’8 giugno.

