Mauro, ex di Barbara D’Urso e papà dei suoi figli. Lo avete mai visto?

Fiera partenopea e amica del suo amatissimo pubblico, Barbara d’Urso si è guadagnata la sua bella fetta di telespettatori, ancora oggi rimasti fedeli ad uno stile di conduzione decisamente fuori dalle righe. Esuberante e sempre pronta a mettersi in gioco, la bellissima Carmelita ha un passato un po’ turbolento sia sul fronte familiare che sul fronte sentimentale.

Sin da giovane decide di intraprendere la carriera televisiva, inizialmente come modella, e poi come showgirl e presentatrice. Durante questo percorso conoscerà diversi uomini che le regaleranno momenti unici e anche importanti, come la nascita dei suoi due figli, Giammauro ed Emanuele di cui è follemente innamorata. Ma diversi sono stati anche coloro l’hanno ferita, motivo per il quale oggi dice di essere una single fiera e convinta. Uno degli uomini più importanti della vita di Carmelita è stato Mauro Berardi, ex fidanzato della e produttore cinematografico che ha lanciato l’interprete partenopeo più famoso del cinema italiano, Massimo Troisi. (Continua a leggere dopo la foto)









25 anni fa, il cinema, la tv e il teatro italiano piangevano la sua scomparsa e oggi in tanti hanno ricordato il napoletano. Tra questi c’è stata anche Barbara D’Urso, che ha conosciuto molto bene il compianto Massimo grazie all’ex compagno della conduttrice. Barbara e Mauro, proprio negli anni del successo di Troisi, condivisero un amore lungo 11 anni, dal 1982 al 1993. La relazione ha dato alla luce due figli, Giammauro (1986) ed Emanuele (1988) (Continua a leggere dopo la foto)





“Questa foto è del 1984, da sinistra, nell’ordine: Roberto Benigni, Mauro Berardi e Massimo Troisi”, scrive Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram, a commento della foto in cui sono ritratti i due attori e il produttore Berardi, suo ex compagno. Poi aggiunge: “Mauro (il padre dei miei due figli) in quel periodo produceva ‘Non ci resta che piangere’ ma aveva già prodotto ‘Ricomincio da tre’, ‘Scusate il ritardo’ e, poco dopo, avrebbe prodotto ‘Il Piccolo Diavolo’. Quanti anni passati con Massimo, tanti, tanti, tanti, tanti, sempre, sempre, sempre insieme #massimotroisi #ciaomassimo #ricordi.” (Continua a leggere dopo la foto)





Tra le sue prime relazioni ricordiamo i cantanti Miguel Bosè e Vasco Rossi (quest’ultimo, si dice, abbia scritto per lei il brano del 1981 intitolato “Brava”). Seguono poi le storie d’amore con Mauro Berardi, dalla cui unione sono nati i figli Giammauro ed Emanuele, e quella con il ballerino Michele Carfora, che ha sposato nel 2002 e lasciato nel 2008. Si parla di matrimonio ma in realtà Barbara d’Urso e Mauro Berardi non sono mai convolati a nozze. Così come ribadito dalla presentatrice, il loro è stato un grande amore, il più importante fra quelli vissuti durante la sua vita, coronato dalla nascita dei due figli Giammauro (dottore in Medicina e chirurgia), ed Emanuele (fotografo professionista).

