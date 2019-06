“Incinta di 3 mesi”. Belen, la notizia bomba vola. E sui social i fan notano ‘qualcosa’

Belen e Stefano sono tornati insieme dopo essersi separati per un lungo periodo, in cui la showgirl è stata fidanzata col pilota Gp Andrea Iannone mentre Stefano, accostato dagli esperti di gossip a molte ragazze, ha confessato solo una liaison con l’influencer Gilda Ambrosio. Le voci si rincorrevano da tempo e a marzo è arrivata (dai diretti interessati) la conferma. Era stata Belen, con una dolce foto postata sul suo Instagram – seguito da 8.4 milioni di persone – a ufficializzare questo ritorno di coppia.

«Che tu rimanga per un po’, o meglio per sempre» scriveva come didascalia la showgirl argentina che proprio con De Martino e il figlio Santiago, avuto con il ballerino, si trovava in vacanza in Marocco. In poche ore lo scatto, diventato virale, aveva ricevuto quasi un milioni di like. Ed era la stessa Rodriguez che comunicava al mondo social che si trattava di una foto scattata da loro figlio Santiago, di sei anni. (Continua a leggere dopo la foto)









Da qualche settimana alcuni rumors vorrebbero Belen incinta del secondo figlio, ma la showgirl argentina non ha ancora dato conferma. Negli ultimi giorni sembra però aver lanciato alcuni indizi su instagram. Alcuni dettagli hanno infatti portato i followers a ritenere che Belen sia al terzo mese di gravidanza. Qualche ora fa, però, è arrivato un nuovo indizio. Belen Rodriguez ha postato un nuovo scatto su Instagram. Nello specifico ritrae la modella argentina sdraiata sul letto e il riferimento al colore rosa che sta facendo sognare chi segue la coppia. “Que suenen de color rosa”, ha scritto la moglie di Stefano De Martino nella didascalia accanto all’immagine dove lei è distesa sul letto col lato b in bella mostra. (Continua a leggere dopo la foto)





Una delle ultime foto pubblicate dalla moglie di Stefano De Martino sta facendo impazzire i fan. Belen appare bellissima, con il numero 3 disegnato sulla guancia. In commento si legge: “Something is coming”, ossia: “Qualcosa di nuovo sta arrivando”. Un altro dettaglio non può passare inosservato. Negli ultimi scatti postati sui social, la Rodriguez nasconde sempre la pancia coprendola con il braccio di Stefano, con una grande borsa oppure mostrandosi di spalle. Dopo essere tornati insieme per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, diventati nella scorsa stagione conduttori rispettivamente di “Colorado” su Mediaset e “Made in sud” sulla Rai, starebbe arrivando un doppio impegno professionale comune sul piccolo schermo. Belen e Stefano, oltre che nella vita reale infatti potrebbero fare coppia fissa anche che in tv. (Continua a leggere dopo la foto)





Oltre a condurre in tandem “La notte della Taranta” il prossimo 25 agosto, nel concertone finale in diretta su Rai 2, secondo il sito “Tvblog” starebbero conquistando anche il timone di “Castrocaro”. Il Festival è passato da RaiUno a RaiDue e il direttore Carlo Freccero, dopo la prova positiva di “Mada in Sud”, vorrebbe ancora scommettere sull’ex ballerino di “Amici”, stavolta accompagnato dalla moglie. Un’estate impegnata per la coppia, che di solito passa il periodo estivo rigorosamente sotto al sole delle Baleari, attesa alla prova di una doppia prova televisiva.

Pamela Perricciolo sbugiarda Eliana e pubblica tutte le loro chat private