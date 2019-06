Pamela Perricciolo sbugiarda Eliana e pubblica tutte le loro chat private

Finisce a stracci in faccia l’amicizia tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due ex manager di Pamela Prati, coinvolte pesantemente nello scandalo Mark Caltagirone, si sfoga di notte su Instagram contro “l’altra” Pamela, da cui secondo Dagospia era unita da un rapporto sentimentale più profondo di un’amicizia, lavando i panni sporchi in pubblico: “Oltre che parli sei pure ladra e sai quanto ho pianto per Simone, i regali te li potevi risparmiare. Ho passato 10 Natali sola senza la mia famiglia vera”.

”Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all’università! Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame di coscienza, tutto risale a te”. Il riferimento è all’altro “fidanzato fantasma” Simone Coppi, con cui la Michelazzo sarebbe stata virtualmente sposata per anni proprio come la Prati con Caltagirone. Dietro questo raggiro ci sarebbe, secondo Eliana, proprio la Perricciolo. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora Donna Pamela sbugiarda pubblicamente la Michelazzo e pubblica gli screenshot dei messaggi whatsapp. Eliana in quel caso ha consigliato all’amica di scappare e si è anche offerta di procurarle il denaro. “Pamela mostra un sms ricevuto da Eliana Michelazzo poco prima della confessione. Lei stessa racconta quanto l’ex socia le aveva scritto: ‘Credo che Eliana temesse di perdere l’agenzia e quindi è accaduto di tutto. Ricevetti un messaggio da lei poco prima di sapere che aveva raccontato quelle cose di me. Mi scriveva: ‘Tutelati, vai via. Domani ti porto soldi’. – ha raccontato Pamela Perricciolo a Fanpage. (Continua a leggere dopo la foto)





“‘È crollata psicologicamente e ha cercato di salvarsi e salvare l’agenzia’. Costruite ad arte sarebbero anche le chat mostrate dietro le quinte per accreditare l’esistenza di Mark. Lei stessa ammette che quei messaggi sarebbero stati creati con uno scopo preciso: ‘Le nostre chat servivano anche per avere una cronologia, per averle sul telefono'”. (Continua a leggere dopo la foto)





Donna Pamela mostra uno screenshot di una conversazione con la Michelazzo. Eliana chiede di “far vedere Marco e poi lavarsene le mani”. “Qui è dove mi diceva che dovevamo trovare uno da fotografare” prosegue la Perricciolo che aggiunge dell’altro, sostenendo che la Michelazzo le avrebbe poi voltato le spalle repentinamente. “Credo che Eliana temesse di perdere l’agenzia e quindi è accaduto di tutto. Ricevetti un messaggio da lei poco prima di sapere che aveva raccontato quelle cose di me. Mi scriveva: ‘Tutelati, vai via. Domani ti porto soldi’. È crollata psicologicamente e ha cercato di salvarsi e salvare l’agenzia”.

