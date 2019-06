“Mettiti a dieta, grassa!”. Elisa Isoardi, pioggia di insulti sulla foto in costume

Conclusa la stagione de “La Prova del Cuoco”, la conduttrice ha scelto di rilassarsi sulla spiaggia di Sabaudia in compagnia dell’amica Raffaella (“E menomale che c’è lei! Cuore mio!”, ha scritto), postando un fotoricordo degli attimi di spensieratezza su Instagram. Con lei ha trascorso una giornata spensierata e ha voluto condividere con i follower i suoi momenti di felicità in spiaggia, inconsapevole che i più agguerriti avrebbero potuto notare un particolare: la sua forma fisica, cambiata notevolmente – per qualcuno – dopo la conduzione de La Prova del cuoco.

Bellissima in costume intero nero e cappellino abbinato, Elisa Isoardi si è mostrata sulla spiaggia di Sabaudia mentre guarda, con complicità, l'amica. Uno scatto naturale, che mostra un personaggio pubblico in tutta la sua bellezza senza artifici. Lo scatto, infatti, è stato risparmiato dalle critiche degli haters.









Qualcuno ha domandato: "Perché sei ingrassata così tanto? L'estate passata eri una bellezza", "Sbaglio o sei un pochino ingrassata?". "Quando ti scattano una foto senza filtri e senza photoshop…", "Perché sei ingrassata così tanto?" ha scritto qualcun altro. Tra i tanti commenti, la maggior parte positivi e scritti da fan, spiccano quelli di alcuni utenti che hanno criticato la Isoardi, alcuni arrivando a collegare la sua forma fisica alla delusione d'amore per la storia finita con il vice premier Salvini.





"Cara Elisa, sicuramente avrai avuto dei grossi dispiaceri in campo sentimentale, il campo professionale mi pare che ti stia dando enormi soddisfazioni. Perciò mi chiedo? Perché sei ingrassata così tanto? L'estate passata eri una bellezza, ora stai proprio male. Ti prego, mettiti immediatamente a dieta", si legge tra i tanti commenti lasciati a corredo della foto pubblicata da Elisa Isoardi. Nonostante le critiche, c'è anche chi ha apprezzato la naturalezza della conduttrice, elogiandola.





“Sei una curvy stupenda”, “Bella, bella, bella. Tutta invidia quella di chi ti critica”, “Finalmente una foto vera. Semplice e genuina”: questi sono solo alcuni dei commenti che hanno esaltato la spontaneità di Elisa Isoardi. Era stata la stessa Elisa a dire pubblicamente di essere ingrassata, a marzo, dopo avere riferito il suo peso, 70 chili, ha confidato che la taglia 44 la sta per salutare e che la 46 è dietro l’angolo. E, infatti, solo qualche settimana fa, sempre durante La prova del cuoco, la Isoardi aveva annunciato di essere arrivata alla 46.

