Si torna a parlare di Francesca de André e di quello che è successo in queste settimane tra lei e il fidanzato Giorgio Tambellini. La scorsa settimana il fidanzato della De André è entrato dopo che Alessandra, migliore amica della gieffina, ha confermato il suo tradimento. Giorgio è sembrato molto su di giri: aveva negato il tradimento, poi lo aveva ammesso, e ancora una volta lo aveva negato. Durante l’incontro con Francesca era stato molto molesto, tanto che la conduttrice si era vista costretta a intervenire prima di cacciarlo dalla Casa.

“Stavi stringendo un po’ troppo quelle mani sulla faccia di Francesca. Ti rifaccio la domanda, hai tradito Francesca?”, aveva detto la conduttrice del Grande Fratello a Tambellini, che poi aveva ammesso: “Sì, va bene sei contenta?”. Con l’ingresso dell’amica Alessandra gli animi si era scaldati troppo, Giorgio aveva stretto nuovamente Francesca De André e a qual punto Barbara era intervenuta per cacciarlo fuori dalla casa. “Vai via! Giorgio vai, vai che è meglio”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel corso della semifinale del Grande Fratello, però, Giorgio Tambellini ha deciso di tornare su suoi passi, inviando inaspettatamente una lettera a Francesca De André. Il giovane ha accusato la sua compagna del troppo avvicinamento a Gennaro, svelando di aver sofferto per i suoi comportamenti. “Cara Francesca, – si legge – sono entrato due volte nella casa del Grande Fratello per confrontarmi con te, nonostante non mi appartenga questo mondo. La prima volta era per chiarire la situazione con Roxy. Avrei voluto dirti molto altro, soprattutto quello che era successo tre giorni prima… ma non ce l’ho fatta. Ero teso e nervoso, avevo 39 di febbre”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Avrei dovuto guardarti e spiegarti tutto con calma, – ha spiegato ancora Tambellini – ma appena ti ho visto e mi hai sorriso, ho solo avuto voglia di baciarti e stringerti. Mi mancavi da impazzire. Quando lunedì ho parlato di complotto non intendevo giustificare il mio errore, non mi riferivo ad una serie di circostanze di cui parlerò unicamente con te. Io ho sbagliato Francesca (e lo ribadisco) ma il tuo comportamento all’interno della casa è stato penoso. Sei una ragazza che ha bisogno del contatto fisico, di una carezza, di un abbraccio… a tratti sei andata veramente oltre. Ho visto poco di queste settimane…”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mi faceva male la tua assenza e vederti abbracciata ad altri… non migliorava per nulla il mio stato d’animo. Dopo il nostro secondo incontro pensavo avessi compreso, per questo non mi aspettavo minimamente ancora questa vicinanza o che ti comportassi da fidanzata gelosa, per la sua vicinanza a Taylor. Guardandoti negli occhi, mi era sembrato di intuire che avresti aspettato di uscire e che n e avremmo parlato a quattr’occhi. Voglio parlare con te quando sarai uscita perché non dimentico che il 4 aprile, quando ci siamo sentiti per l’ultima volta, eravamo innamorati follemente ed eravamo una coppia felice. Ti chiedo di non denigrare più me. Ci vediamo a Firenze, sarò lì ad aspettarti”.

