Charlotte Casiraghi sposa, il secondo vestito lascia senza fiato: l’omaggio a nonna Grace

Dopo il rito civile a Palazzo Grimaldi, i festeggiamenti per il gran giorno di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono proseguiti a Villa La Vigie, dimora di Karl Lagerfeld, lo stilista recentemente scomparso che fu grande amico della sposa e dell’intera famiglia reale monegasca. La coppia di neo sposi era bellissima e raggiante. Sabato Beatrice Borromeo, la cognata della figlia 32enne della principessa Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly aveva diffuso a mezzo social la prima foto dopo il sì. Una cerimonia semplice, alla presenza di soli parenti e amici.

Nello scatto, subito rimbalzato in rete, si vede Charlotte con un abito corto color tortora con tre grandi fiocchi sul davanti e ricami di Saint Laurent. Un modello forse vintage e sicuramente non un classico abito da sposa. Il suo Dimitri, invece, che è il figlio di Carole Bouquet, era in completo blu, con cravatta azzurra. Poi, per la festa successiva, quella a La Vigie, il cambio d’abiti. (Continua dopo la foto)









Questa volta è stata la bellissima la coppia di neosposi a condividere su Instagram lo scatto ufficiale del gran giorno. Per rendere omaggio allo stilista di Chanel scomparso nello scorso febbraio, dopo l’abito in broccato grigio con tre fiocchi davanti di Yves Saint Laurent, Charlotte ha indossato ancora un abito della maison guidata fino alla fine dal designer, ma molto “principesco” e un gioiello molto importante che ha subito catturato l’attenzione di tutti: la collana con tre giri di diamanti appartenuta a sua nonna, la principessa Grace di Monaco. (Continua dopo le foto)









L’acconciatura ad onde della sposa è stata curata dall’amico e hair stylist John Nollet da sempre vicino a Charlotte (lo stesso di Monica Bellucci). Cambio d’abito anche per lo sposo, che ha optato per una giacca bianca rendendo rock il suo look e tirato indietro i capelli con il gel. Alle nozze c’erano mamma Caroline, gli zii, il principe Alberto con la moglie Charlene e la principessa Stéphanie, i fratelli della sposa, Pierre con la moglie Beatrice Borromeo e Andrea con la moglie Tatiana Santo Domingo e Alexandra de Hanover. Ancora: il fratellastro dello sposo Louis Giacobetti e suo cugino, Thomas Langmann, produttore premio Oscar di “The Artist”. Tra gli amici, Margherita Missoni a Bianca Brandolini D’Adda. (Continua dopo le foto)

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam – che hanno due figli nati da due relazioni precedenti – avrebbero dovuto sposarsi lo scorso anno a Pantelleria, dove la madre di lui ha una tenuta, ma la cerimonia fu rimandata forse a causa della gravidanza di Charlotte che otto mesi fa ha dato alla luce il piccolo Balthazar. Charlotte è stata legata a lungo con il comico Gad Elmaleh da cui ha avuto Raphael, 5 anni: Dimitri, produttore 37enne ha un’altra figlia, nata dal matrimonio finito con la modella russa Masha Novoselova.

