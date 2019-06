Cristian Imparato esce allo scoperto e presenta il suo nuovo fidanzato

Cristian Imparato esce allo scoperto. L’ormai ex gieffino presenta a tutti il suo fidanzato. Gli ammiccamenti dentro la casa sono un lontano ricordo, almeno a quanto sembra visto che Cristian Imparato ha deciso di pubblicare una foto con il suo fidanzato. Uno scatto che immortale un momento di tenerezza: un bacio con il suo giovane fidanzato. Si chiama Davide Vitale e in televisione non lo abbiamo mai visto. Il nuovo amore di Cristian Imparato è uno studente di medicina originario di Palermo: è bello, bruno e con il suo ragazzo condivide la passione per la musica.

L'immagine postata sui social li ritrae innanzitutto innamorati, davanti a un pianoforte e con due calici di vino -segno di una giornata passata tra le mura di casa in totale relax e sintonia. Avrebbero addirittura suonato insieme: si vocifera di una performance musicale propria dell'aspirante medico. Insomma un altro trionfo per il giovane Cristian che nel 2010 aveva vinto il talent show condotto da Gerry Scotti distinguendosi per la sua sorprendente potenza vocale.









Cristian è nato a Palermo il 24 febbraio del 1996 sotto il segno dei Pesci. La sua passione per la musica è viscerale e lo investe sin da quando è bambino. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2016 ha annunciato di essere stato ricoverato in ospedale per il suo abuso di farmaci dopo una storia d'amore finita male. «Non è un bel periodo per quanto riguarda la mia salute. Non sto molto bene ed è giusto che voi ne siate al corrente», aveva dichiarato su Facebook, e aveva aggiunto.





«Venivo da un periodo molto difficile per la fine di una storia d'amore per cui ho sofferto molto e sono crollato. Un momento brutto, di cui ricordo la corsa in ambulanza, la preoccupazione e l'ansia dei miei genitori». Oggi, tuttavia, non si sa se Cristian Imparato sia fidanzato. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 2019 ha fatto coming out, dichiarando di essere gay.







Uscendo dalla sua vita sentimentale, nel 2018 è stato vittima di accuse e critiche sia sui social che a Domenica Live per essere ricorso, secondo alcuni, alla chirurgia plastica. «Gli zigomi? Ho perso 6 chili, non ho più niente in faccia! Se mi fossi rifatto qualcosa, sarei il primo a dirlo. Sono pro-chirurgia estetica. Io non ho fatto nulla. Ma che volete da me! La gente che scrive si basa solamente su delle foto. Mi stanno massacrando!», ha dichiarato durante la trasmissione, come riportato da DiLei.

