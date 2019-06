Ne avevamo parlato a lungo e alla fine è successo quello che doveva capitare: sabato pomeriggio, 1 giugno 2019 Lorella Boccia e Niccolò Presta sono convolati a nozze. Le foto del matrimonio spopolano già sui profili Instagram dei diretti interessati, ma anche quelli dei tantissimi invitati. Infatti, essendo figlio di Lucio Presta, agente dei vip, alla cerimonia erano presenti moltissimi personaggi dello spettacolo. Tutti tranne Paola Perego, matrigna dello sposo, moglie del padre di Niccolò.

Per quale motivo non era presente? Di motivi non ce n’è uno soltanto. Fondamentale dire che alla cerimonia nuziale del figlio di Lucio Presta, agente dello spettacolo italiano, come annunciato prima, sono stati invitati moltissimi vip. Tra cui Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Gianni Morandi. Erano presenti anche i colleghi di Amici Marcello Sacchetto e Paolo Ciavarro. (Continua dopo la foto)









I due sposini non hanno potuto fare a meno di salutare i loro numerosi seguaci sui loro rispettivi profili Instagram prima di raggiungere la location della festa. Lorella Boccia e Niccolò Presta, infatti, hanno mostrato le loro fedi gridando felici: “È fatta, ci siamo sposati”. Tutto perfetto: l’abito, la cerimonia e il rinfresco. Ma qualcosa, come abbiamo detto, ha stonato in tutto questo, ovvero l’assenza di Paola Perego. (Continua dopo le foto)









Naturalmente i follower di Nicolò Presta e di Lorella Boccia si sono accorti dell’assenza di Paola Perego, moglie di Lucio. Per quale motivo la conduttrice non era presente alla cerimonia? Tra la matrigna e lo sposo ci sono dei problemi di famiglia? A quanto pare si? Infatti qualche mese fa lo stesso ragazzo aveva fatto delle clamorose dichiarazioni contro la moglie del padre. (Continua dopo la foto)



Affermazioni che hanno fatto intendere che tra i due non c’è nessuna intesa. Quindi, essendo coerente col suo pensiero, Nicolò non ha ritenuto opportuno invitarla nel giorno più importante della sua vita. Uno tra tutti un commento al vetriolo comparso su Instagram in cui un utente gli chiedeva: “In che rapporti sei con la Perego”. E lui: “Pessimi, buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore”. Che stoccata!

