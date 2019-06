Sono devastati dal dolore Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, hanno comunicato al mondo il loro dramma solo pochi giorni fa, raccogliendo immediatamente i messaggi di solidarietà di mezza Italia. Come precedentemente annunciato da Barbara D’Urso infatti, la coppia aveva improvvisamente perso il bambino di cui la donna era incinta. Un caso purtroppo frequente di aborto spontaneo, che aveva negato alla coppia il primogenito a lungo cercato.

Ora, dopo alcuni giorni di comprensibile silenzio stampa, Claudio Santamaria e Francesca Barra sono tornati a parlare del fatto tramite alcune storie via Instagram. “I vostri messaggi di conforto e affetto ci hanno fatto sentire meno soli”. Ha deciso di utilizzare una storia su Instagram Claudio Santamaria per rompere il silenzio sulla perdita del figlio che lui e la compagna, Francesca Barra, stavano aspettando. (Continua dopo la foto)









Un grazie alla vicinanza dei fan, che gli hanno permesso di affrontare una vicenda così triste. Anche la giornalista aveva dato la comunicazione attraverso i social: “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita. Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel ‘prima o poi si scoprirà’ che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi”, aveva scritto in una nota su Instagram. (Continua dopo la foto)





Una perdita dolorosa per la coppia, che aspettava solo un figlio per coronare una storia d’amore travolgente: Santamaria e Barra si conoscono sin da quando sono ragazzini e lui andava in vacanza in Basilicata, terra d’origine di lei. I due si sono ritrovati anni dopo, nonostante fossero già legati ad altre persone e con figli, ma non hanno resistito a tornare insieme. Per tutta questa serie di motivi, quello che è accaduto in questi giorni alla coppia sta facendo preoccupare i fan. (Continua dopo la foto)







Dopo che tutti immaginavano questo amore perfetto, arriva un litigio inaspettato e forte anche per Francesca Barra e Claudio Santamaria. La coppia, convolata a nozze lo scorso 21 luglio, è stata infatti pizzicata da Settimanale Nuovo durante una discussione nel cuore di Roma. Dalle immagini riprese, vediamo i due gesticolare molto vivamente e poi Santamaria portarsi le mani al volto. Non sappiamo se per la rabbia o per coprirsi le lacrime.

