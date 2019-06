Diletta Leotta fa impazzire tutti. Sexy e scatenata con gli amici

In vacanza a Saint Tropez, la stupenda Diletta Leotta accende la fantasia dei suoi fan pubblicando alcune foto che la mostrano al mare, foto in cui reggiseno riesce a stento a contenere le sue forme davvero strabordanti. Abbronzata, super hot e sorridente, Diletta Leotta in questo scatto appena condiviso su Instagram è il ritratto dell’estate che pare finalmente arrivata, almeno a guardare la bellissima giornalista sportiva che, in riva al mare, tra le onde che si infrangono sulla risacca, si gode il sole della riviera francese, con i lunghi capelli biondi nascosti da un cappellino sportivo e un paio di occhiali da sole dalle lenti blu come il mare alle sue spalle.

La conduttrice sportiva di Dazn, terminata la stagione calcistica di Serie A, si è concessa una meritata vacanza al sole di Saint Tropez in Francia. Anche in questa occasione, la 27enne siciliana non ha mancato di pubblicare alcuni dettagli della sua vita privata e stavolta ha letteralmente mandato in estasi i suoi fan con una serie di scatti e stories in bikini mentre si diverte con gli amici. (Continua a leggere dopo la foto)









Gli occhi ben attenti dei suoi follower (sul social network fotografico ne vanta oltre 4 milioni) non hanno mancato di notare un dettaglio ben preciso: il seno della bella catanese in primo piano, grazie a qualche scottatura dovuta al primo sole, appare ancora più prominente. Anche i maligni non hanno fatto a meno di commentare gli scatti alludendo alla chirurgia plastica a cui la Leotta si è sottoposta: “A che servono le boe a riva se ci sei tu?”, si legge tra i commenti su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)





Anche nei giorni scorsi la conduttrice di Dazn aveva pubblicato una serie di immagini della sua vacanza e, nello specifico, dei suoi momenti di relax al celebre stabilimento vip Nikki beach in Costa Azzurra. A marzo Diletta Leotta, dopo la speciale consegna di Valerio Staffelli – rigorosamente munito di tapiro – è finita nuovamente nel mirino di Striscia la Notizia. L’amatissimo volto di Dazn è stata protagonista della rubrica Fatti e Rifatti, il temutissimo spazio del tg satirico in cui i personaggi del mondo dello spettacolo sono severamente sottoposti a “scanner test”. (Continua a leggere dopo la foto)





La bella Diletta Leotta non è riuscita a sfuggire all’occhio attento di Striscia la Notizia. Il rilevatore di differenze tra presente e passato segna tre punti discordanti sul bel corpo di Diletta. Secondo Striscia la Notizia non c’è dubbio: naso, labbra e seno della ventottenne non superano la prova. La mano del chirurgo ha lasciato il suo zampino. D’altronde, il chirurgo la Leotta lo ha in famiglia: è suo fratello.

Amici, il dramma di Giordana raccontato dalla mamma: “Un incubo a occhi aperti”