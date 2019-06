Marco Carta arrestato, interviene Caterina Balivo: lo sfogo è durissimo

Una giornata difficile per Marco Carta che, rientrato a casa dopo il processo per direttissima conseguente al fermo della polizia locale per un presunto furto avvenuto alla Rinascente di Milano, ha voluto immediatamente contattare i suoi fan via social. Il cantante, vincitore di Amici e di Tale e Quale Show, ha postato un messaggio per spiegare a tutti come si sente dopo una giornata certamente non facile. Le prime parole le aveva rilasciate ai giornalisti uscendo dal tribunale, per confermare di non aver rubato nulla: “Le magliette – ha detto – non le ho prese io, l’hanno visto tutti. Il giudice ha capito, ora sono un po’ scosso perché non sono abituate a questa cose”.

Il 34enne non ha risposto ai giornalisti che gli domandavano chi, allora, avesse rubato le 6 magliette, per un valore di circa 1200 euro: “Non mi va di dirlo. Non faccio la spia. Non sono stato io questa è la cosa più importante e sono felice di poterlo dire” precisando che “magari ne approfitterò per chiarire bene sui social”. Continua dopo la foto









“Un vecchio proverbio diceva ‘male non fare, paura non avere’ – inizia così il messaggio di Marco Carta sui social, didascalia ad un’immagine totalmente gialla – Ho continuato a ripetermelo in attesa di vedere il magistrato e ho fatto bene a ripetermelo e ad aver fiducia nella magistratura che ha riconosciuto la mia totale estraneità ai fatti”. Continua dopo la foto





Poi continua: “Sono molto scosso in questo momento e spero e mi auguro con tutto il cuore che la stampa e il web diano alla notizia della mia estraneità al reato di furto aggravato la stessa rilevanza che hanno dato all’arresto. In questi casi quando sai di essere ingiustamente accusato pensi alla tua famiglia e alle persone a te care che leggono notizie e si allarmano e soffrono inutilmente. Vi prego di restituire a loro la serenità che meritano. Sono una persona onesta e certamente non rubo. Grazie ancora e spero mi aiutiate per me e per loro a fare chiarezza”. Continua dopo la foto







Il primo messaggio di Marco Carta su Instagram è stato preso d’assalto con migliaia di commenti e like nell’arco di meno di mezz’ora. Tra le numerose reazioni c’è anche quella di Caterina Balivo, la quale, rivolgendosi direttamente al cantante, ha scritto: “Caro Marco io sono indignata da stamattina. Perché gli errori, gli sbagli si devono pagare, ma nessuno si deve permettere di deridere o di giudicare, così come ho sottolineato nel mio ultimo post. Ti vogliamo bene.”

Ti potrebbe anche interessare: Carla Bruni presenta la figlia Giulia, 7 anni: “La mia piccola principessa”

fbq('track', 'STORIE');