Carla Bruni presenta la figlia Giulia, 7 anni: “La mia piccola principessa”

Carla Bruni in versione mamma. Molto più facile vederla immortalata agli eventi pubblici o al fianco del marito Nicolas Sarkozy, con quella classe e quell’eleganza che la contraddistingue da sempre, rarissimo, invece, vederla nei panni di madre amorevole. E infatti la ex top model ed ex première dame di Francia ha sorpreso tutti i suoi fan di Instagram con una dolce dedica a Giulia, la figlia nata nel 2011 dall’amore con Sarkozy.

La bambina è ritratta di spalle, seduta su una sedia di casa e indossa una canotta e dei minishorts di jeans, ha i capelli intrecciati e, piccolo vezzo, lo smalto sui piedi. Come una mini diva, insomma. Anzi: una principessa, perché è così che la definisce la Bruni. Nella didascalia, infatti, scritta in tre diverse lingue, si legge “La mia piccola principessa” con tanto di emoticon a forma di cuore e di rosa. (Continua dopo la foto)









Una foto, questa della piccola Giulia Sarkozy, che ha ricevuto oltre 20mila like. I follower si sono scatenati anche tra i commenti: di 400, tra cuoricini e complimenti. Carla Bruni, d’altronde, di solito non posta su Instagram molti momenti della sua vita privata e pochi giorni dopo ha voluto condividere un altro bel momento con la figlia protagonista. (Continua dopo la foto)





Il 26 maggio in Francia si è celebrata la ‘festa della mamma’ e la ex modella ha ricevuto un regalo speciale, quello della sua bambina. Giulia si è presentata nella sua camera con una dolce sorpresa. “Questa mattina la mia Giulia mi ha portato la colazione a letto…”, ha scritto la 52enne che ha immortalato la scena su Instagram sorprendendo ancora i suoi fan. In una seconda foto, invece, si vede in primo piano il vassoio con pane, pancake, fette di limone, avocado, olio d’oliva, una barretta di cereali e spezie. E un bellissimo bouquet di fiori bianchi. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/BwwEqHbFUUj/



Un altro momento social che i fan di Carla Bruni hanno molto apprezzato è stato il video pubblicato su Instagram per augurare ai suoi oltre 400mila follower di Instagram. una breve clip in cui la ex première dame si mostra sorridente e senza un filo di trucco ma radiosa. Del resto la Bruni non è mai stata grande fan del makeup: “Quando hai 15 anni, puoi ricoprirti di trucco, ma quando hai passato i 30, puoi andarci più leggera. È meglio concentrarsi sull’avere una bella pelle”, aveva rivelato a Into The Gloss, il blog di bellezza della fondatrice di Glossier.

