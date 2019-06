Charlotte Casiraghi si è sposata. E l’abito ha sorpreso tutti: la prima foto dopo il sì

Charlotte Casiraghi ha sposato Dimitri Rassam. Dopo i tira e molla e i tanti flirt, la figlia di Caroline di Monaco e Stefano Casiraghi ha deciso di mettersi la fede al dito. E il fortunato è il figlio di Carole Bouquet, già padre del suo Balthazar. Il matrimonio dell’anno è stato celebrato sabato mattina, 1 giugno 2019, a Montecarlo con rito civile nel salone di Palazzo Grimaldi. Una cerimonia semplice, alla presenza di parenti e amici.

Il vestito? Charlotte non ha scelto il classico da sposa, ma ha sorpreso tutti indossato un abito beige con grandi fiocchi sul davanti e ricami oro. Probabilmente sarà in bianco per il rito religioso che si deve ancora celebrare probabilmente domani 2 giugno a Saint-Rémy-de-Provence, in Francia, dove Charlotte ha vissuto da bambina dopo la morte del padre, come riporta il Corriere della Sera. Lo sposo ha invece optato per un completo blu con cravatta grigio perla. (Continua dopo la foto)









A mostrare i neo marito e moglie subito dopo il sì è stata la cognata di lei, Beatrice Borromeo (che per la cronaca non aveva scelto i lookl total white quando ha giurato amore eterno a Pierre Casiraghi). La Borromeo ha postato uno scatto della coppia sul suo account Instagram. “«Just married!”, la didascalia. In realtà Charlotte e Dimitri si sarebbero dovuti sposare l’estate scorsa a Pantelleria nella tenuta della madre di lui. (Continua dopo la foto)





La cerimonia fu però rimandata forse per via della gravidanza di lei, che otto mesi fa ha dato alla luce il piccolo Balthazar, il suo secondo figlio. Raphael, oggi 5 anni, è infatti nato dalla sua precedente relazione con l’attore francese Gad Elmaleh. Anche Rassam era già papà. Di Darya, la figlia, 7 anni, avuta dalla sua ex moglie, la modella Masha Novoselova. (Continua dopo foto e post)





Gli sposi, scrive il settimanale Oggi nel nuovo numero in edicola, hanno stilato una lista di nozze presso la raffinatissima boutique Czarina, che si trova a due passi dal Casinò. Il pezzo più caro è un secretary China style datato 1880 e dal costo di 140 mila euro. C’è anche un servizio da tavola in porcellana per 12 persone della serie Tobacco Leaf, foglia di tabacco. Il prezzo? 29.510 euro. L’oggetto meno caro della lista, riferisce sempre Oggi, è un piattino foglia di geranio, con rana, per 45 euro.

