“Il mio amorino”. Romina Power nonna dolcissima: le foto con il nipotino Kai

Un anno fa Romina Power diventava nonna per la prima volta. La terzogenita avuta da Al Bano e moglie del manager cileno-croato Davor Luksic, Cristel Carrisi, le ha regalato questa gioia e in questi giorni la cantante ha voluto condividerla anche con i fan di Instagram mostrando alcuni scatti del suo “amorino” Kai. L’annuncio della nascita del piccolo era arrivato a sorpresa il 10 maggio dello scorso anno, durante la finale di The Voice of Italy in onda su Rai Due e poi vinta dalla 19enne Maryam Tancredi.

È stato Costantino Della Gherardesca il primo a rivelarlo a inizio puntata. Dopo essersi scusato – con ironia – con Barbara d’Urso per averle soffiato lo scoop, ha dato a tutti la bella notizia: “Al Bano è diventato nonno”. “Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima, invece”, aveva commentato Al Bano, al settimo cielo. (Continua dopo la foto)









“Mia figlia Cristel mi dà un nipotino”, aveva detto il cantante a Oggi qualche settimana prima del lieto evento. “Mi guarderei bene dall’essere invadente – aveva confidato pensando alla nascita – I figli devono ispirarsi ai genitori, non ai nonni. Il figlio è loro, quando vorranno, il nonno c’è, la bici c’è e c’è tutto il resto… Mi piacerebbe insegnargli a cantare… tanto la voce ce l’avrà buona di sicuro. E il rapporto con la terra”. (Continua dopo la foto)





È passato un anno da quel momento di grande felicità in casa Carrisi e nonna Romina, che in questi giorni si trova a Zagabria, in Croazia, dove la figlia e il marito vivono con il bambino che presto conoscerà la sua sorellina e ha pubblicato alcune immagini (con tenere dediche) del suo primo nipotino Kai. “Un sassolino alla volta ti regalo il mondo” è scrive una dolcissima nonna Romina rivolgendosi al piccolo, ripreso con lei di fronte al mare, di spalle. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/ByAlKiAnr7o/



E poi, ancora, la cantante mostra le manine e i piedini nudi di Kai sui ciottoli. In un’altra immagine il bimbo, è ritratto alla finestra, sempre di spalle, mentre osserva l’arcobaleno: “Finalmente con il mio amorino”, scrive Romina, riempita da migliaia e migliaia di cuoricini per le tenere foto del bimbo. Che, come detto, presto conoscerà una sorellina: mamma Cristel e papà Davor aspettano una bambina. Nascerà ad agosto.

Clarissa e Federico sposi: il gesto di Maria De Filippi a Uomini e Donne