Valentina Vignali, una lettera al Gf la preoccupa. Ma fuori non sa cosa è successo

Ormai siamo arrivati quasi alla fine e gli ultimi giorni del Grande Fratello sembrano non passare mai per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. A tarda sera i concorrenti pensano agli affetti e alle situazioni che hanno lasciato prima di iniziare questo percorso più di cinquanta giorni fa. Valentina Vignali si sfoga con Francesca; la cestista è preoccupata per non aver avuto nessun segno da parte del suo compagno Lorenzo, neanche in occasione del suo compleanno festeggiato in Casa.

"Non si è palesato neanche il giorno del mio compleanno. Non è successo niente" afferma la ragazza che in diverse occasioni è stata accusata di aver creato un legame con Daniele che va al di là dell'amicizia e che potrebbe aver scatenato la gelosia del suo compagno. Francesca la ascolta e annuisce, anche lei è d'accordo con il pensiero dell'amica "i fastidi si risolvono dopo, intanto ti fai vedere"; l'opinionista prova poi a tirare su Valentina "ormai devi portare solo pazienza, mancano 11 giorni".









Il discorso prosegue e Francesca non può fare a meno di pensare alle vicende che hanno portato alla rottura con il suo compagno Giorgio. Anche Martina ed Erica si uniscono alle ragazze e insieme provano a ragionare con Valentina; Martina è più possibilista, forse lunedì in puntata la cestista potrebbe ricevere una bella sorpresa; si sa Grande Fratello è imprevedibile. Erica invece è d'accordo con Valentina; avrebbe voluto un gesto, un segnale dal suo compagno.





L'attesa sembra comunque l'unica soluzione. Ma Valentina non sa che fuori dalla casa del Grande Fratello il suo fidanzato c'è. E sul suo account Instagram, proprio nel giorno del suo compleanno, le ha fatto una bellissima dedica. "Tu non credere, se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai, pioggia e sole abbaiano e mordono ma lasciano il tempo che trovano e il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre. Dalla stessa parte mi troverai. Buon compleanno Cip".





Nel post Lorenzo Orlandi ha pubblicato una foto che ritrae Valentina Vignali di schiena, in spiaggia, accanto a un albero. Ebbene sì, Lorenzo è sempre al suo fianco, e glielo ha ribadito anche su Instagram. Il ragazzo non sembra quindi per nulla spaventato dalla tanto discussa vicinanza della cestista a Daniele e non vede l’ora di riabbracciare la sua dolce metà.

