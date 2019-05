A soli due anni dall’inizio della loro storia, nata a Uomini e Donne quando lei era sul trono, il sogno d’amore di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è diventato realtà. Giovedì 30 maggio i due si sono sposati e con una cerimonia nuziale da favola, nella splendida cornice del duomo di Capua per poi proseguire con un ricevimento privato a Caserta.

I due giovani, che da tempo ormai hanno lasciato l'Italia per trasferirsi stabilmente a Miami dove Federico allena presso la Juventus Academy della città, hanno optato per un matrimonio senza esclusive, ma con tanti amici e parenti invitati, oltre che tanti vip. Le attesissime nozze della coppia, tuttavia, non sono state di dominio pubblico. I dettagli della cerimonia infatti non sono stati spoilerati prima del tempo, e anche per questo è stato difficile capire in anticipo – per i fan della coppia, che li ha soprannominati 'Marchesucci', dove si sarebbe svolto il matrimonio dei due giovani ragazzi.









I Marchesucci – così vengono soprannominati dai fan – hanno raccontato le loro indimenticabili nozze sui profili social. Tante le foto e le clip condivise dai due, come pure dagli ospiti. Per il matrimonio Clarissa Marchese ha optato per un elegante abito in pizzo dalla linea a sirena con profonda scollatura e inserti in pizzo. Elegantissimo il lungo velo ricamato sulla testa. Classico completo da sposo per Federico Gregucci, portato con il papillon. Presenti per festeggiare il grande giorno di Clarissa e Federico, tantissimi ex volti della trasmissione condotta da Maria De Filippi: Eugenio Colombo, Francesca Del Taglia, Claudio Sona, Nilufar Addati, Luigi Mastroianni, Antonio Moriconi, Riccardo Gismondi, Camilla Mangiapelo, Andrea Melchiorre, Giordano Mazzocchi, Giulia Latini, Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e anche Marta Pasqualato.





Prima di convolare a nozze la coppia ha scelto di tornare nello studio dove si sono conosciuti qualche anno fa, durante la scelta in diretta di Angela Nasti. Clarissa ha raccontato di essere davvero molto emozionata e frastornata per l'arrivo del giorno delle nozze. La coppia ha da poco festeggiato l'addio al nubilato e al celibato. Clarissa e Federico l'hanno festeggiato insieme in un locale di Caserta con anche altri volti noti di Uomini e Donne.





Nella puntata andata in onda venerdì 31 maggio, poco dopo la scelta di Giulia Cavaglia, Maria De Filippi ha annunciato di voler mandare in onda un filmato. Si trattava del filmato delle nozze di Clarissa e Federico, dai preparativi fino al 'sì' e agli auguri di tutta la redazione. Una grande emozione per il pubblico di Uomini e Donne, che proprio nello studio ha visto nascere l'amore tra i due. e una bellissima sorpresa per la coppia, che sicuramente avrà gradito e apprezzato il gesto di Maria De Filippi. (Il video)

