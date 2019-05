“Ballando con le stelle”, rissa in strada tra Vera e Stefano: immagini forti

Da alcuni giorni ormai i due maestri di Ballando con le Stelle sono al centro dei gossip. Stefano Oradei e Veera Kinnunen stanno vivendo un momento di crisi a causa di Dani Osvaldo, ex calciatore oggi frontman del gruppo Barrio Viejo. Nei giorni scorsi un nuovo gossip era entrato nelle sale da ballo del dance-show di Rai Uno. Ed il primo a lanciare lo scoop era stato Dagospia che aveva parlato proprio di un avvicinamento sospetto tra l’ex calciatore Dani Osvaldo e la sua maestra a Ballando, Veera Kinnunen.

Roberto D'Agostino aveva così raccontato la scelta della Rai di mandare in trasferta la ballerina svedese Veera Kinnunen e l'ex calciatore per uno spot promozionale per il programma di Milly Carlucci. Ma a quanto pare la decisione avrebbe scatenato la gelosia del ballerino che in tutti i modi avrebbe evitato la partenza, minacciando addirittura di lasciare il programma.









E le smentite sul presunto avvicinamento a quanto pare non sono servite a nulla. Tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen nei giorni scorsi sarebbe scoppiata una furiosa lite in strada. A conferma di queste ultime indiscrezioni, le foto pubblicate dal settimanale Oggi che mostrano i due ballerini coinvolti in un'accesa discussione in strada. Il paparazzo, che era impegnato in una ricognizione di routine, si è trovato davanti a un film in due parti, metà tango della gelosia, metà furia cieca. E al settimanale Oggi ha raccontato quello che ha visto.





"Ogni quarto d'ora dal locale uscivano Osvaldo e Veera. Da soli. Fumavano, erano rilassati, pieni di sorrisi, il ritratto della complicità". A intervalli regolari, faceva capolino Oradei. E lì ovviamente l'atmosfera si increspava. "Aveva l'aria sospettosa e contrariata, veniva a controllare», riferisce il fotografo. Ma è quando la compagnia si sfalda, e Osvaldo rincasa da solo, che si scatena l'inferno. «Un casino, lei non ha idea", ha confidato il paparazzo.





E, a intervalli regolari, faceva capolino Oradei. Semplice intuire come la situazione sia potuta precipitare. Il paparazzo spiega che durante la lite sentiva Vera urlare “basta!”, esasperata dalle scenate di lui. Dunque insulti, accuse, si spintonano e si strattonano con gli sguardi spiritati. “Sarà durata tre ore, ‘sta sceneggiata. Hanno girato tutto il quartiere a spingersi e gridare”, ha raccontato. Immagini in effetti piuttosto forti, quelle del servizio pubblicato da Oggi.

