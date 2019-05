“Lo ha fatto per sfuggire al fisco”. Caltagirone gate: l’indiscrezione su Pamela Prati

Nuove dichiarazioni sul caso di Pamela Prati. Roberto D’Agostino di Dagospia ha parlato dei problemi finanziari della showgirl. Il giornalista in un’intervista al programma Mattino Cinque ha rilasciato clamorose rivelazioni alla conduttrice Federica Panicucci. “Truffe con persone inventate per fare soldi. Pamela Prati versa in condizioni economiche terribili e già al suo ex compagno chiedeva continuamente soldi per evitare il pignoramento dell’appartamento”.

Sempre secondo secondo D’Agostino la Prati avrebbe una grave dipendenza: “Ha il vizio del gioco, quindi doveva cercare di fare soldi. La Prati prima forse è stata vittima, ma poi è diventata loro complice”. La risposta della Prati è arrivata durante l’intervista rilasciata a Verissimo. “Non ho debiti, sono calunnie” ha rivelato. Tuttavia, il Fatto Quotidiano ha fornito dettagli molto precisi sul destino dei compensi relativi alle sue ospitate tv. (Continua a leggere dopo la foto)









I tremila euro previsti per l’intervista a Domenica In, ad esempio, sono stati pignorati dal Fisco direttamente dal conto dell’artista, che in passato ha spesso fatto transitare denaro attraverso la società Birimbella intestata a Paola Pireddu, suo nome alla nascita. Si legge nel pezzo, pubblicato anche sul profilo Facebook di Selvaggia Lucarelli: ”Proprio riguardo la questione del nome all’anagrafe ‘Paola Pireddu’ girano strane voci da tempo. Secondo alcuni Pamela Prati avrebbe cambiato il suo nome all’anagrafe in ‘Pamela Prati’ pochi anni fa proprio per sfuggire ai creditori”. (Continua a leggere dopo la foto)





Pamela Prati è incorsa anche in uno sfratto, testimoniato da una lunga serie di conversazioni su Whatsapp. Una donna ha raccontato alla giornalista di aver infatti affittato anni fa un immobile alla showgirl che, non pagando la quota mensile per la permanenza nella casa, venne invitata ad andarsene, senza grande successo. La vicenda si risolse solo con un accordo economico ottenuto dagli avvocati di entrambe le parti. Ironia della sorte, anche l’avvocato attuale dell’ex stella del Bagaglino, Irene Della Rocca, è in attesa della propria parcella. (Continua a leggere dopo la foto)





Secondo quanto detto dall’ex agente Pamela Perricciolo i 40mila euro pattuiti per le sue ospitate a Verissimo le sono stati congelati perché ”Mediaset sta valutando di costituirsi parte offesa per truffa”. “Se la signora Prati è diventata direttrice onoraria della mia società è stato anche per aggirare i pignoramenti che già avevano aggredito le fatture emesse per la sua partecipazione in Rai e a Mediaset. Infatti – aveva detto la Perricciolo al Fatto – non mi risulta che queste nuove interviste siano fatturate a suo nome. Pamela ha dei debiti importanti con l’Agenzia delle entrate. E non solo”.

