Lo scoprirà solo fuori dal GF. Valentina Vignali, la brutta ‘sorpresa’

Ancora non lo sa, ma da quando Valentina Vignali è entrata nella casa del Grande Fratello è successo qualcosa di incredibile. Ma andiamo con ordine. Valentina Vignali è una cestista professionista, una modella, influencer e conduttrice italiana. Conosciuta per la sua relazione tormentata con Stefano Laudoni, la giovane è stata anche corteggiatrice di Francesco Monte e da qualche anno è un volto apprezzato del mondo dello sport e del web. Gioca a basket sin da quanto aveva otto anni.

Tra il 2016 e il 2017, poi, gioca nella Murgia Basket per poi approdare a Milano nella Idea Sport Pallacanestro. Inoltre, la bella Vignali è entrata a far parte della Nazionale Italiana Basket Artisti che unisce sport, spettacolo e solidarietà. Insomma, una sportiva che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di basket. Seguitissima sui social, da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Valentina Vignali ha avuto un ‘tracollo’. Proprio così. Pare che la cestista stia perdendo tantissimi follower sulla sua pagina Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









L’attenzione sui fan della cestista si è concentrata quando è finita al televoto con Kikò Nalli, Enrico Contarin e Gennaro Lillio: i telespettatori dovevano votare chi mandare direttamente in finale e lei ha ricevuto solo il 9 per cento delle preferenze. Ignara di quanto successo e del numero di voti a suo favore, Valentina ha commentato con grande euforia il risultato ottenuto, credendo di essere arrivata seconda solo a Gennaro, primo finalista di questa edizione del programma. Secondo i dati di Ninjalitics e Social Balde, la Vignalona perde una media di 764 follower ogni giorno (quasi 6.000 nell’ultima settimana). A spiegarlo è Yari Brugnoni, co-founder di Ninjalitics. (Continua a leggere dopo la foto)





“Il caso di Valentina Vignali è molto interessante per vari motivi: il primo perché denota come la produzione costante di contenuti sia essenziale per raggiungere nuove persone nell’online e quindi per poter crescere. Il secondo perché mostra come tutti i profili in realtà perdano followers ogni giorno, nessuno escluso, nemmeno i big account”. “Delle volte non ce ne accorgiamo semplicemente perché il numero dei nuovi follower conquistati è più alto di quello dei seguaci che ci abbandonano. Una volta persa la spinta dei contenuti, e quindi di nuovi followers, rimane evidente solo il numero con il segno meno (i follower che se ne vanno) nell’equazione che mostra il numero effettivo di crescita dei follower”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Il terzo motivo, – spiega ancora l’esperto – è che dimostra come non basta essere famosi e apparire ogni giorno in tv per crescere, se non si fanno contenuti. Sono veramente curioso di vedere come si comporterà l’algoritmo quando Valentina uscirà da GF e tornerà a pubblicare con costanza dopo un periodo lungo di inattività totale!”. Un evento che potrebbe dipendere da svariati fattori, come il fatto che la gieffina abbia deciso di non affidare la gestione del suo profilo Instagram a terzi mentre è impegnata nella Casa, o dal fatto che coloro che la seguivano costantemente non stiano apprezzando il suo percorso al Grande Fratello.

