Il caso di Mark Caltagiorone è chiuso, o almeno sembra. Ma adesso si sta indagando su qualcosa di molto più oscuro: chi ha inscenato tutto questo tristissimo teatrino? Inutile dire Pamela Prati sta letteralmente tenendo banco in tutte le trasmissioni televisive delle ultime settimane. Giornalisti, persone comuni, opinionisti e conduttori non fanno altro che parlare dello scandalo che ha investito l’ex star del Bagaglino. E la domanda sorge spontanea: le sue ospitate sono gratuite? Impensabile, vero? Alcune ore fa, peraltro, è giunta una nuova quanto clamorosa confessione da parte di una persona molto vicina alla soubrette sarda.

Si tratta del suo ex agente Settimio Colangelo, il quale, intervistato da “Nuovo”, ha riferito delle dichiarazioni a dir poco scottanti. Ecco dunque cosa ha rivelato l’uomo al magazine di gossip. Sentito dunque dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’ex agente della Prati ha confessato che la donna lo sfruttava economicamente. (Continua dopo la foto)









L’uomo ha infatti rivelato: “Lei ha trovato in me una persona che era anche un amico. Passavamo il tempo insieme a Roma, nei migliori ristoranti. E con me una donna non ha mai pagato”. Settimio Colangelo ha inoltre affermato di essersi reso conto che faceva pagare a lui anche i viaggi personali. Il professionista ha anche raccontato come in occasione del Natale di un paio di anni fa mandò all’indirizzo di Pamela Prati un’automobile. (Continua dopo la foto)





Lei però non era contenta del modello, al punto che affermò: “O me la cambi o non vado all’evento”. Alla fine, dunque, l’uomo si trovò a doverne pagare due. Convinto che fosse mia amica, Settimio si è invece reso conto solo oggi che la showgirl si sarebbe approfittata di lui. Infine è giunta la dichiarazione choc, collegata alle parole di Roberto D’Agostino. “Posso dirvi che di sera la lasciavo in una strada di Roma che mi indicava, dicendo che lì vivevano le sorelle. Poi ho scoperto che c’era il bingo”, ha dunque svelato l’uomo. (Continua dopo la foto)







Insomma, dal racconto emerge una Pamela Prati disturbata, quasi patologica. Ma quanto corrisponde al vero? Beh, dalle ultime interviste e da quello che ha dichiarato prima di essere smascherata, sembra tutto estremamente plausibile. Ma il condizionale in questi casi è d’obbligo.

