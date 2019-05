Dimenticato Vincent Cassel, Monica Bellucci, una delle donne più belle che il mondo abbia mai generato, ha un nuovo fidanzato: il giovane francese Nicolas Lefebvre. Il nuovo compagno, gallerista e artista, ha 36 anni (lei 54) e si frequentano ormai dal 2017, sono coppia consolidata. Il più possibile lontano dai riflettori. L’attrice ha parlato per la prima volta della nuova relazione solo nel dicembre scorso, raccontando a Paris Match il suo nuovo ruolo – un cameo – nella terza serie di Dix pour cent: “Sto con la stessa persona da molto tempo”, aveva detto senza svelarne il nome, “L’uomo con cui divido la vita non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto.

Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio". E ancora: "A 54 anni, vivo un momento magnifico della mia esistenza, come una ritrovata libertà". Le bambine, avute da Vincent Cassel, Deva, 14, e Léonie, sono cresciute; la carriera già definita: "Tutto quello che viene viene è un bonus, che può soltanto arricchire la mia vita".









Lefebvre, capelli lunghi, barba incolta, sguardo profondo, ha studiato storia dell'arte all'Iesa, l'istituto di studi superiori d'arte, e alla prestigiosa École du Louvre. È stato battitore d'asta, ha lavorato a lungo nelle gallerie, per poi aprirne una tutta sua all'ombra della Tour Eiffel. Anche lui è papà, di Anahi, 6, avuta da una precedente relazione. Con l'ex marito Vincent Cassel, Monica è in pace.









Sono stati sposati dal 1999 al 2013, quattordici anni. Oggi lo definisce "parte di un passato risolto". Del resto, per Monica è naturale che "quando due persone hanno terminato il loro percorso comune, riprendano il corso delle loro vite". L'attore lo sta facendo al fianco della nuova moglie Tina Kunakey, 21: insieme hanno appena avuto una bambina.



Lei, invece, guarda avanti al fianco di Nicolas: “Tutto quello che viene è un bonus”. Sul Corriere della Sera, in una lunga intervista con Aldo Cazzullo, la Bellucci definisce così il suo nuovo amore: “Nicolas non è un ragazzo! Ha 37 anni e una figlia di 10. È un artista. Scultore. Assembla le cose fino a creare qualcosa che non c’era”. E brava, Monica.

