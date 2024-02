Trent’anni e nessuna festa scatenata con amici vip, musica, drink e ore piccole, ma una vacanza con famiglia e amici in uno dei posti più belli e suggestivi: le Maldive. Così la vip ha deciso di festeggiare il suo compleanno a cifra tonda, al Joali Maldives, un hotel extra lusso non certo accessibile a tutti, dotato di tutti i comfort e una vista impareggiabile sul mare.

Un compleanno da record, anche per la cifra spesa. La struttura scelta dalla vip per festeggiare il compleanno è composta da 73 ville e residence privati, costruiti direttamente sulla spiaggia o sull’acqua. Inoltre, offre servizi di spa tropicale, un centro fitness con istruttori specializzati, quattro ristoranti con cucina fusion e bar con cabine a sfioro.

Georgina Rodriguez, compleanno alle Maldive: quanto ha speso

Secondo quanto riporta Socialité, Georgina Rodriguez, compagna del calciatore Cristiano Ronaldo, avrebbe personalmente coperto tutte le spese, per figli e amiche. Avrebbe prenotato un appartamento per 8 persone per circa 14 mila euro a notte. Dalle foto pubblicate dall’influencer si vede una grande tavolata sulla spiaggia, lei in spiaggia e una foto in cui si vede Cristiano Ronaldo in un schermo, durante una chiamata FaceTime, e un grande mazzo di rose rosse.

Georgina Rodriguez è partita due giorni fa col suo jet privato e in poche ore ha raggiunto il resort Joali Maldives, un vero e proprio paradiso terrestre situato sull’isola di Muravandhoo, nell’atollo di Raa, nel nord delle Maldive. La villa sulla spiaggia con piscina e due camere da letto extra large, probabilmente la soluzione scelta da Georgina, costa oltre 14.000 euro e contando che ha pagato anche per la famiglia e gli amici la spesa della vacanza è decisamente alta: si parla di circa 33mila euro a notte.

Nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994 da madre spagnola e padre argentino, Georgina Rodrieguez è una modella, influencer e imprenditrice. Ha conosciuto Cristiano Ronaldo quando lei lavorava in un negozio di marchi di lusso ed è madre di due bambini, una nata nel 2017 e due gemelli nel 2022 (il gemello maschio è morto durante il parto).