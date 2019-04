Dopo la fede al dito un’altra conferma. E che conferma. Dopo tre anni di lontananza, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. È il settimanale ‘Chi’ a lanciare in esclusiva gli scatti che ritraggono i due mentre si baciano dolcemente sul balcone di un B&B a Marechiaro, piccolo borgo del quartiere Posillipo. I due, felicissimi, ha passeggiato nei vicoli in mezzo alla gente, sorpresa di vederli insieme in armonia. Secondo quanto racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini una signora si è persino commossa e ha augurato loro ogni bene.

Stefano e Belen sono andati a cena alla trattoria da Cicciotto e hanno posato insieme ai proprietari del locale prima di assaporare le prelibatezze locali in un’atmosfera molto romantica, con tanto di baci e coccole. Belen e Santiago hanno raggiunto Stefano a Napoli, dove sta conducendo “Made in Sud”, i due hanno assistito alle prove del conduttore, ma si sono concessi anche momenti di r elax e tenerezza. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ci ha sorpreso vedere Stefano dietro le quinte di Colorado, anche perché lui conduce Made in Sud, che rappresenta la concorrenza. Se tornassero insieme sarebbe bellissimo, soprattutto per il loro Santiago”, ha raccontato il comico Scintilla a Nuovo Tv. “Non saprei definire la mia situazione sentimentale, ma sono felicissima” aveva dichiarato Belen. “Quando torneremo insieme non ci nasconderemo” aveva promesso il ballerino. Detto fatto. (Continua a leggere dopo la foto)





I due si sono conosciuti all’interno del programma ”Amici”. Stefano lavorava nella scuola, Belen era ospite ed è scoccata la scintilla. Ancora ad Amici, ancora durante un ballo. Con buona pace di Emma, che per la verità non la prese troppo bene. “Ho sempre avuto la tendenza a innamorarmi di donne più grandi”, raccontò Stefano De Martino. Era l’aprile del 2012 e Stefano aveva 23 anni. Belen 28. L’8 aprile del 2013 nasce il figlio Santiago, poi le nozze e nel dicembre del 2015, con lo scambio della fede, e poi la separazione. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma in questo caso l’amore ha trionfato e i due, dopo diversi anni di lontananza, sono tornati insieme. Non a caso, nel caso di un’intervista rilasciata a Lorella Boccia a Rivelo, il programma in onda su Real Time, il ballerino aveva confessato: ”Belen Rodriguez è l’amore più importante della mia vita. Il matrimonio è la consacrazione dell’amore, quella con Belen è stata la storia più bella che ho avuto”.

Belen e Stefano di nuovo coppia: “Ecco come sono tornati insieme”