Stefano De Martino rimette la fede. La conferma a Made in Sud: fan impazziti

L’ha rimessa e tutti i telespettatori di ”Made in Sud”, il programma comico in onda su Rai Due se ne sono accorti. La fede di Stefano De Martino è tornata all’anulare e ormai la notizia è ufficiale. L’ex ballerino di ”Amici di Maria De Filippi” e Belen Rodriguez sono tornati insieme. L’avvicinamento tra i due è evidente negli ultimi giorni: hanno passato insieme il weekend a Napoli e ci sarebbe stato anche un bacio durante una festa a Milano.

In fondo nei giorni scorsi a Verissimo la stessa Belen incalzata dall’amica Silvia Toffanin non aveva ben saputo definire lo stato del rapporto con il marito o ex marito, che dir si voglia. Ma se tutti questi indizi fanno una prova, allora si può dire che l’amore ancora una volta ha trionfato. (Continua a leggere dopo la foto)









”Belen Rodriguez è l’amore più importante della mia vita”, aveva rivelato Stefano De Martino, lanciando parole dolci nei confronti della ex moglie e ammettendo, con tutta la sincerità possibile, l’importanza che la madre di suo figlio Santiago ha nella sua vita: ”Il matrimonio è la consacrazione dell’amore, quella con Belen è stata la storia più bella che ho avuto”, aveva raccontato il conduttore a Lorella Boccia a Rivelo, il programma in onda su Real Time. (Continua a leggere dopo la foto)





E i curiosi hanno notato subito che anche la showgirl argentina ha rimesso al dito quella fede che i due si erano scambiati nel 2013 giurandosi amore eterno. I due si sono conosciuti all’interno del programma ”Amici”. Stefano lavorava nella scuola, Belen era ospite. Era bastato il primo passo a due per capire che c’era del feeling. Per un po’ i due hanno continuato per la loro strada. Stefano era fidanzato con Emma Marrone, conosciuta anche lei sui banchi di Amici. (Continua a leggere dopo la foto)







Belen con Fabrizio Corona. Un anno dopo, è scoccata la scintilla. Ancora ad Amici, ancora durante un ballo. Con buona pace di Emma, che per la verità non la prese troppo bene. “Ho sempre avuto la tendenza a innamorarmi di donne più grandi”, raccontò Stefano De Martino. Era l’aprile del 2012 e Stefano aveva 23 anni. Belen 28. L’8 aprile del 2013 nasce il figlio Santiago, poi le nozze e nel dicembre del 2015, con lo scambio della fede, e poi la separazione. Ma in questo caso l’amore ha trionfato e i due, dopo diversi anni di lontananza, sono tornati insieme.

