È incinta! Sossio e Ursula presto genitori: l’annuncio a Uomini e Donne

Insieme al fidanzato Sossio Aruta è stata una delle protagoniste di questa stagione di Uomini e Donne versione over, parliamo di Ursula Bennardo. La bella pugliese nonostante le difficoltà iniziali ad accettare il riavvicinamento con il compagno, ora può dirsi felice. I due, infatti, convivono ma soprattutto è di poche ore fa la notizia che Ursula è incinta e che quindi presto i due protagonisti di Uomini e Donne diventeranno genitori.

Dopo essersi conosciuti all’interno del Trono Over di Uomini e Donne, i due hanno deciso di darsi un’opportunità lontani dalle telecamere del dating show, iniziando una conoscenza seria al di fuori del programma. Tuttavia le cose non sono state semplici per la coppia, e dopo un lungo tira e molla il calciatore ha finalmente dichiarato i suoi sentimenti alla sua donna, e finalmente le cose hanno iniziato a migliorare. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo aver visto nascere la storia tra Sossio e Ursula, i fan hanno visto la coppia partecipare anche alla prima edizione di Temptation Island Vip. I due hanno infatti preso parte al reality di Canale 5 per mettere alla prova il loro amore, per via di numerosi incomprensioni e differenze caratteriali. In quell’occasione, però, la Bennardo decise di tornare a casa da sola, lasciando così il suo compagno, a seguito dei suoi comportamenti sbagliati. Poche settimane dopo la fine del programma, il calciatore si rese conto di amare Ursula, e di non poter stare senza di lei. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo numerosi tentativi i due sono tornati insieme e in queste ore è saltata fuori la notizia della gravidanza. Il Vicolo delle news ha lanciato il gossip, i due sono stati ospiti di Uomini e Donne e proprio nello studio che li ha visti protagonisti hanno dato la bella notizia, mostrando anche un’ecografia. “Ursula Bennardo e Sossio Aruta saranno presto genitori. I due hanno portato l’ecografia in visione a Maria De Filippi e sono apparsi veramente molto felici. L’emozione in studio era palpabile da parte di tutti. Anche di Gianni che non ha mai nascosto il suo disappunto nel vedere Ursula dare una nuova possibilità a Sossio”, si legge sul Vicolo delle news. (Continua a leggere dopo la foto)







Pochi giorni fa, Ursula aveva già pubblicato sui social una foto che aveva fatto pensare a una gravidanza in corso. Mostrava Sossio che, dopo averle dedicato un goal, le teneva le mani poggiate sulla pancia. Su quelle mani, Ursula aveva posato le sue e i commenti dei fan si erano sprecati. E ci avevano visto giusto, visto che la coppia ha confermato la gravidanza.

