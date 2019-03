Andrea Iannone, chi è la nuova fidanzata. Baci e abbracci in pubblico: foto

Andrea Iannone ha voltato pagina dimenticando Belen Rodriguez con un’altra ragazza. A svelare questa notizia è il settimanale ‘Chi’ all’interno dell’uscita del 20 marzo. La nuova fiamma del celebre motociclista dell’Aprilia è un’ex ombrellina del MotoGp, Audrey Bouetté. I due sono stati pizzicati insieme lo scorso 16 marzo al bar Radetzky. Le foto non lasciano spazio ai dubbi e nemmeno le dichiarazioni di Iannone.

I due sono stati paparazzati insieme in un noto bar della città, intenti ad abbracciarsi e a scambiarsi effusioni in giro per Milano alla luce del sole. “Oggi sono finalmente sereno con me stesso. Non ho nulla da rimproverarmi”, dice il campione dell’Aprilia. “Baci e abbracci nei luoghi che frequentava con la Rodriguez – sottolinea Chi – la sera insieme al concerto dell’amico Gué Pequeno e infine weekend d’amore tra Milano e la Svizzera, dove il campione ha casa”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nonostante sia intento a ricostruire una vita sentimentale, il pilota italiano ha mantenuto ottimi rapporti con la sua ex fidanzata e con la sua famiglia. Di recente ha pubblicato diverse immagini in compagnia di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e non di rado è stato avvistato proprio in compagnia dell’argentina. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma chi è Audrey Bouetté? È una modella francese di 25 anni, grandissima appassionata di sport, che per qualche tempo è stata anche ombrellina nelle gare di MotoGp. Lo scorso anno i rumors la volevano felice accanto al pilota Zarco ma la relazione non è decollata e oggi la bella francese ha trovato riparo tra le forti braccia di Andrea Iannone. I due si erano incrociati già sulle piste, perché nel suo ruolo di ombrellina è stata anche al suo fianco durante alcune gare. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2017 è stata ospite di Tiki Taka per presentare il suo calendario senza veli, che (manco a dirlo) è andato a ruba in pochissimi giorni. Oggi Audrey Bouetté è uno dei volti di punta di Dior e ha un seguitissimo profilo Instagram con oltre 300.000 follower.

Il coraggio delle donne in una canzone, gara di voci con Noemi