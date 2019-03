Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori della piccola Stella a novembre scorso e stanno vivendo un periodo magico della loro vita. Stella ha portato un fiume di gioia e ha permesso all’ex Velina di Striscia la Notizia e all’ex bomber di lasciarsi alle spalle il dramma di un aborto spontaneo vissuto nel 2017. “Fino al quinto mese non ne abbiamo voluto parlare praticamente con nessuno – diceva qualche mese fa la bella Costanza nel salotto di Verissimo – Ho vissuto quel periodo con grande tensione, avevo mille paure. Poi, invece, me la sono davvero goduta”.

A Silvia Toffanin aveva anche parlato delle possibili nozze: “Se dopo la nascita della bimba ci sarà il matrimonio? Non lo so, se mi farà la proposta sì”. Evidentemente Bobo l’ha ascoltata e ha realizzato il suo sogno. Il settimanale Gente, infatti, ora lancia un super gossip: i due si sarebbero sposati in gran segreto a Milano. (Continua dopo la foto)









Non c’è ancora conferma da parte dei diretti interessati, ma la rivista parla di un matrimonio celebrato il 18 marzo a Milano, senza annunci e nel più totale riserbo, a cui dovrebbe fare seguito una cerimonia in grande stile. In realtà le pubblicazioni delle nozze erano uscite qualche tempo fa, ma la coppia non ha mai parlato pubblicamente dell’evento. Evento che, sempre stando a quanto spifferato da Gente, sarebbe stato celebrato dal presidente del Municipio 9 di Milano Giuseppe Lardieri presso una sala di Villa Litta Modigliani nel quartiere di Affori. (Continua dopo la foto)





La rivista, che aggiunge anche altri dettagli delle presunte nozze di Bobo e Costanza, parla di una festa del tutto informale, con l’intervento di appena due testimoni. L’outfit degli sposi? Gente sostiene che non ci siano stati né l’abito bianco né un classico completo da uomo. La Caracciolo avrebbe indossato un completo nero giacca e pantalone con una camicetta color perla, mentre l’ex calciatore avrebbe sfoggiato un look casual. (Continua dopo la foto)







Infine pare che la cerimonia sia stata chiusa con la poesia di Pablo Neruda “Se saprai starmi vicino”. Probabilmente alla cerimonia civile seguirà una celebrazione più in grande: quando uscirono le pubblicazioni delle nozze, il magazine DiPiù avanzò l’ipotesi di un matrimonio in estate in Sicilia, terra natale della sposa che viene da Lentini, in provincia di Siracusa. Non resta che aspettare conferme (o smentite) da parte di Vieri e la Caracciolo.

