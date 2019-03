Paola Caruso mamma, ecco cosa rivela del padre di suo figlio (il suo ex)

Paola Caruso fa le presentazioni ufficiali del suo Michelino, nato domenica. Le prime immagini del bimbo sul magazine di “Pomeriggio Cinque”, che racconta anche il parto e tutte le emozioni della showgirl legate alla nascita del suo primo figlio, per il quale sogna un futuro meraviglioso all’insegna dell’amore. Capelli neri e quanti, il piccolo è un concentrato di bellezza e bontà.

Lo scatto è accompagnato da una tenera didascalia: "Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre… ora la mia vita ha un senso …Buona vita figlio mio #paolacaruso #baby#mubabyboy#familyfirst#miofiglio#michelino#faschionbaby#truelove#life#babyprince".









Si gode li primi giorni da mamma Paola Caruso, dopo le numerose polemiche mediatiche dopo la fine della relazione con l'ex Francesco Caserta, terminata proprio quando Paola ha iniziato la sua gravidanza. A dare il lieto annuncio, Simona Ventura con un tenero post su Instagram. La conduttrice ha postato una foto che la vede ritratta insieme alla neomamma ai tempi dell'Isola dei Famosi: "Un'amicizia indissolubile! Congratulazioni @paolacarusoofficial welcome to the club delle mamme sprint!! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie!".









Tra gli hashtag ha inserito anche "#2marzo", per cui si presume che il bimbo sia nato proprio oggi. Al momento si conoscono ulteriori dettagli sulla nascita del figlio della Caruso, per esempio a che ora è nato o il suo peso. La neo mamma non ha ancora pubblicato nulla sul suo profilo Instagram, ma ha commentato il post di auguri della Ventura, scrivendo: "Sempre e per sempre", con un cuore rosso. Pare dunque che mamma e figlio stiano bene.







Paola, felicissima per l’attesa del suo bambino, Michele Nicola, ha però passato dei momenti molto duri durante la gravidanza. Dopo la rottura con il suo ex Francesco Caserta.

Paola ha spiegato raccontato di aver fatto un ultimo gesto distensivo nei confronti del suo ex che sarebbe anche il padre del piccolo Michele. Ha raccontato di essersi messa in contatto con Caserta quando è iniziato il travaglio. Il giovane si sarebbe detto intenzionato a raggiungerla in ospedale. Poi, però, avrebbe cambiato idea: “La cosa brutta del mio parto è stata ovviamente il padre. Gli ho dato l’opportunità di fare il papà, facendogli sapere che ero entrata in travaglio e che suo figlio stava nascendo. D’istinto lui ha detto ‘Sì, vengo’. Dopo tre ore, neanche lui ma un suo amico, mi ha mandato un messaggio dicendo che non poteva venire”.

Tristezza!