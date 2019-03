La rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è stata una di quelle che resterà nella storia di ”Uomini e Donne”. Dopo due anni di fidanzamento, la coppia aveva deciso di prendere strade diverse (salvo un riavvicinamento quest’estate ripresa dai paparazzi) e dei due, almeno nel mondo del gossip, non si era più parlato. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i panni del tronista nel corso dell’edizione 2015/2016, alla corte della regina delle tv Maria De Filippi.

In mezzo a tante corteggiatrici alla fine il suo cuore aveva scelto proprio Giulia, iniziando una relazione durata fino a oggi. Lo scorso aprile la De Lellis attraverso un video ha commentato la decisione di fare un passo indietro, tentando così di spiegare il motivo della decisione presa dopo che i fan avevano già notato nel corso delle ultime settimane tante stranezze, avanzando primi l’ipotesi di una rottura all’orizzonte: “Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro” ha esordito la De Lellis. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o darvi spiegazioni. Semplicemente perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso, è stata un’esperienza incredibile che auguro a tutti. Avendo condiviso ogni tipo di situazione, soprattutto quelle belle – quelle brutte le ho omesse – mi sembrava il minimo aggiornarvi su questa situazione”. Sui veri motivi della rottura nessuno dei due ha mai confermato la voce ‘corna’ e le loro strade si erano poi interrotte. Ora a lanciare la bomba sul ritorno della coppia made in Uomini e Donne ci ha pensato Pietro Tartaglione, anche lui ex volto del dating show di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)











Negli ultimi giorni Damante e Tartaglione hanno avuto un acceso diverbio social, diverbio che ha acceso gli animi anche di Rosa Perrotta (fidanzata di Pietro) e di Giulia De Lellis (ex fidanzata di Andrea). Poco dopo Pietro ha postato una storia per comunicare ai suoi follower di essere stato contattato dal Damante il quale gli ha riservato parole che non ha affatto gradito e, infine, ha sganciato la bomba gossip. “A giudicare dalle minacce e dai pesanti insulti che ho ricevuto dal sign. Damante su Whatsapp credo proprio che siano tornati insieme. Be’ che dire, auguri e figli maschi. Ps: essere chiamato checca da te non è solo un complimento ineguagliabile, sottolinea ancora una volta la vostra omofobia“. (Continua a leggere dopo la foto)







Non solo, secondo il settimanale Chi, Giulia De Lellis pare essere stata raggiunta in gran segreto da Andrea Damante durante la Fashion Week milanese. Nelle immagini pubblicate dal rotocalco di cronaca rosa, infatti, si vede l’ex tronista arrivare nello stesso hotel della ex fidanzata e andare via, tentando di non essere riconosciuto, alle prime ore dell’alba. Una conferma, dunque, che non fosse lì per puro caso.

