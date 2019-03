Anche se i diretti interessati non commentano in alcun modo i gossip che li vorrebbero di nuovo in coppia, sono ancora una volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino a tenere banco sulle copertine di tutti i settimanali. L’ultimo numero di “Spy”, per esempio, ricostruisce tutte le tappe che avrebbero portato i genitori di Santiago a tornare insieme. Il ritorno di fiamma è nell’aria da un paio di settimane, soprattutto dopo le foto che li hanno immortalati in aeroporto abbracciati.

Il pubblico dei social è entusiasta: rivederli insieme fa piacere. Secondo voci di corridoio, la scintilla tra i due ex si sarebbe riaccesa durante la festa che il napoletano ha organizzato in un club a fine gennaio, l'Apophis Club di Milano.









Durante quel party, i due ex coniugi sembravano aver fatto un viaggio nel tempo, che pareva averli trasportati al 2012, quando la loro storia era ancora un idillio. Il giorno dopo la coppia e il figlio santiagono trascorsero la domenica insieme fino alla partenza della showgirl in Argentina. Proprio all'aeroporto i paparazzi beccarono l'ex coppia in atteggiamenti molto intimi. Secondo i soliti beninformati Belen Rodriguez sarebbe di nuovo incinta, anche se, ovviamente, per il momento di tratta solo di gossip. Questa del resto sarebbe per la showgirl sudamericana la più grande felicità, visto che ha più volte confermato il suo desiderio di diventare ancora mamma.







Li avevamo visti insieme tra i bambini di Pequeños Gigantes nei primi mesi del 2016, quando il loro divorzio era ancora fresco. Belén Rodriguez e Stefano De Martino tornano adesso insieme in tv a un paio di anni di distanza. E stavolta sulla Rai. Lei è tra i giurati di Sanremo Young, ed entra in studio, dopo essersi persa la prima puntata a causa di una «brutta influenza», annunciata dalla padrona di casa Antonella Clerici; e in studio, la showgirl argentina, trova proprio il ballerino. Il 29enne ufficialmente è lì per «promuovere» il nuovo programma, il primo che lo vede in veste di conduttore, Made in Sud.

Dopo l’esibizione di Belen insieme a Eden (concorrente di Sanremo Young), Antonella Clerici avrebbe chiesto l’intervento di Stefano De Martino, ma Belen lo ha ammonito. “Stai attento a quello che dici, che ti faccio alzare la mensilità”, una frecciatina condita con un tocco d’ironia alla quale De Martino ha prontamente risposto: “Parlo soltanto in presenza del mio avvocato”. Nei giorni scorsi, di buon mattino, De Martino è stato paparazzato mentre usciva dal palazzo in cui abita Belen.

