Alla fine Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sono sposati. Il settimanale DiPiù aveva anticipato il rumor delle nozze poco tempo fa mostrando le pubblicazioni affisse dal comune di Roma e a quel punto l’attore, noto anche per la sua proverbiale riservatezza, si era visto costretto a vuotare il sacco. Seppur a denti stretti, aveva confermato il gossip senza però dare ulteriori dettagli.

Si pensava che i fiori d’arancio tra Kim Rossi Stuart e la bella Ilaria, sua compagna da otto anni e mamma di suo figlio Ettore, arrivassero a primavera inoltrata e anche che il matrimonio sarebbe andato in scena nella Capitale e invece è stato celebrato in gran segreto in provincia di Rieti. I due si sono giurati eterno amore a Fonte Colombo per poi festeggiare presso l’Abbazia di San Pastore, alle porte di Contigliano. (Continua dopo la foto)









Alla cerimonia, blindatissima, hanno partecipato soltanto i parenti stretti e gli amici più intimi tra cui Caterina Balivo, testimone della sposa e grande amica della coppia. È stata proprio la conduttrice di ‘Vieni da me’, infatti, a presentarli. In un’intervista la Spada raccontò che il primo incontro con Kim è stato come una scena da film: Caterina la costrinse a uscire e non solo lei si presentò in tuta. Ma prima di arrivare a casa dell’amica, inciampò in una pozzanghera presentandosi così tutta fradicia. (Continua dopo la foto)







Dettagli che non hanno però impedito il colpo di fulmine: a novembre di quello stesso anno è nato Ettore Rossi Stuart, il primo e unico figlio della coppia. Il nome lo ha scelto il papà, ma era ricco di significato per entrambi: “È legato ad un film che è il film della vita tutti e due, Mamma Roma, in cui il figlio della Magnani si chiama Ettore“, ha raccontato sempre la Spada. (Continua dopo le foto)



Tornando alle nozze blindatissime di Kim e Ilaria, è solo grazie a Caterina Balivo se circola qualche foto dell’evento. La testimone e grande amica della sposa, infatti, ha postato una sua foto su Instagram e alcuni momenti della celebrazione assieme al marito Guido Maria Brera. Nessuna condivisione social invece da parte della Spada, che è riservatissima proprio come il neo marito.

