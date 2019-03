Emma Marrone corteggiata da Enrico Nigiotti: la dolce frase sui social

Cosa c’è tra Emma Marrone ed Enrico Nigiotti? Una semplice amicizia? Il dubbio è sorto quando la cantante pugliese ha pubblicato su Instagram un suo scatto sensuale con sotto scritto: “Love”. Il cantautore livornese, oggi 31enne, ha dunque commentato con particolare entusiasmo il post di Emma. Nel dettaglio l’ha paragonata all’attrice Emilia Clarke, la biondissima e combattiva Daenerys Targaryen de Il trono di spade.

"Anzi ancora più bella", ha scritto il cantate e la risposta della Marrone non si è certo fatta attendere, dando così vita a uno scambio di complimenti, baci e cuoricini tra lei e il cantante toscano. I due artisti si conoscono da dieci anni, dai tempi in cui entrambi parteciparono al talent show di Maria De Filippi.









Nel 2009, però, Emma si innamorò del ballerino Stefano De Martino, mentre Enrico di Elena D'Amario, anche lei danzatrice. Emma ed Enrico sono due cantautori molto apprezzati del panorama italiano, entrambi vecchie conoscenze del talent Amici di Maria de Filippi. Mentre Emma si è affermata come cantautrice sin da subito, Nigiotti ha avuto bisogno di un periodo di tempo per ritrovarsi con una partecipazione di successo nella scorsa edizione di X – Factor e un trionfo a Sanremo 2019 – seppur con qualche rammarico per aver cantato sempre molto tardi.







Emma Marrone ed Enrico Nigiotti hanno partecipato insieme ad Amici 2009/2010 insieme a Stefano De Martino ed Elena D'Amario, rispettivamente ex fidanzato ed ex fidanzata dei due. A distanza di anni, Emma ed Enrico hanno ricominciato a frequentarsi. In occasione della finale di X Factor 2017 che ha visto Enrico piazzarsi al terzo posto, Emma non ha solo assistito dal vivo alla serata ma sul suo profilo Instagram ha espresso tutto il suo sostegno all'amico.



Enrico, poi, ha partecipato alla serata di presentazione del nuovo album della Marrone, Essere qui dimostrando come tra i due ci sia davvero un legame speciale che va oltre la musica. In queste ore, poi, stanno facendo sognare i fans. Emma ed Enrico, infatti, hanno trascorso insieme una serata a Roma. In un noto locale della capitale, poi, hanno duettato sulle note di “L’amore è”, il singolo con cui Nigiotti ha vinto il disco di platino.

