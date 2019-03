La svolta di Gabriel Garko: i paparazzi lo beccano così. E il gossip vola

Capelli a spazzola con taglio all’ultima moda, montgomery verde militare, occhiali a specchio e sneakers firmate, Gabriel Garko riappare più bello che mai negli scatti pubblicati dal settimanale Spy, in edicola da venerdì 1 marzo. L’attore è in splendida forma e come racconta il settimanale pare ringiovanito, felice e sorridente.

Ma c’è un particolare che è saltato agli occhi. All’anulare Gabriel Garko porta la misteriosa fede di cui ha parlato qualche mese fa facendo credere di essersi magari sposato in segreto. Eppure l’attore dovrebbe essere single, visto che ha interrotto mesi fa la lunga storia con l’eterna fidanzata Adua Del Vesco e da quel momento si è fatto vedere solo in compagnia dell’amico Gabriele Rossi. Nozze segrete? E con chi? (Continua a leggere dopo la foto)









All’anulare della mano sinistra di Gabriel spunta la fede misteriosa della quale aveva parlato qualche mese fa. “Potrei essermi già sposato” raccontò a Mara Venier, pur senza volere aggiungere ulteriori dettagli. Quell’anello posto in una posizione tanto simbolica sembra quasi voler suggerire un legame che l’attore preferisce che resti privato. La storia con la fidanzata Adua Del Vesco si è chiusa parecchio tempo fa e proprio la giovane è tornata a parlare in questi giorni di quel grande amore. Adua Del Vesco e Gabriel Garko sono stati per circa due anni assieme, vivendo una bellissima storia d’amore. (Continua a leggere dopo la foto)





I due attori sono sempre stati lontani dal gossip, vivendo la loro vita lontano dai pettegolezzi. Nell’ultimo periodo, però, per la coppia si è parlato di una probabile crisi e quanto pare tale notizia è stata confermata. In un’intervista fatta al noto magazine Grand Hotel, la giovane ha spiegato che in passato ha sofferto di una brutta malattia, raccontando nei dettagli cosa ha dovuto sopportare.“Quando mi hanno fatto capire che avevo un problema era troppo tardi. Quando ho capito che ero alla fine mi sono chiusa in casa sei mesi a pregare la Madonna. E lei mi ha ascoltata”. (Continua a leggere dopo la foto)



Come spesso accade nelle giovani ragazze, anche Adua del Vesco ha conosciuto l’anoressia. Nel suo racconto, l’ex di Gabriel Garko ha spiegato come quella brutta malattia si è impossessata del suo corpo e sopratutto della sua testa. “Ho iniziato a contare ogni caloria che mettevo nel piatto. Se all’inizio mangiavo 80 grammi di pasta, con il tempo sono arrivata a 40, poi a 20, fino a eliminarla del tutto”. Con il tempo, Adua del Vescovo è riuscita a capire che quel regime alimentare non è affatto normale e con l’aiuto di uno specialista ha superato il brutto periodo riprendo i chili persi.

