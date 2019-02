Claudia Gerini ritrova l’amore. Un “principe azzurro” di nome e di fatto: l’attrice romana è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna con Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falk Caracciolo, nipote di Marella Agnelli. Dalle foto rubate sembra proprio che tra i due la relazione sia ufficiale. Sono infatti stati sorpresi dai fotografi mentre lei si allontana dalla porta del palazzo romano in cui vive Fabio e lui la insegue per salutarla con un ultimo bacio prima che si allontani in automobile.

Borghese, originario di una famiglia nobile di principi e papi del Senese e responsabile dell’International business development all’Enel, ha 53 anni ed è padre di tre figli avuti dall’ex moglie. Anche la Gerini è mamma, di Linda (avuta dallo storico compagno e frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione) e Rosa (nata dall’amore con il manager milanese Alessandro Enginoli). (Continua dopo la foto)









Stando a quanto riportato dalla rivista di gossip, Claudia Gerini e Fabio Borghese si frequenterebbero da tempo. Dalla scorsa estate, scrive Diva, e la coppia avrebbe anche trascorso l’ultimo Capodanno insieme su uno yacht a vela ai Caraibi. L’ultimo fidanzato noto della Gerini è stato il modello Andrea Preti, ex concorrente dell’Isola dei famosi. I due decisero di dirsi addio a un anno dall’inizio della loro relazione. (Continua dopo la foto)









Pare fosse stata l’attrice a voler prendere le distanze dal modello, dopo essersi resa conto che quel legame non sarebbe potuto andare lontano. Di recente, poi, la Gerini aveva anche ammesso di avere modificato i suoi gusti in fatto di uomini. Non più giovanissimi come Preti, ma più maturi e vicini alle sue inclinazioni: “Ora mi piacciono gli uomini dai 40 anni in su. Più mori che biondi…”. (Continua dopo la foto)



Borghese, che ha 53 anni ed è lontano anni luce dal mondo dello spettacolo, sembra incarnare perfettamente le caratteristiche indicate dall’attrice, ora sugli schermi Netflix con la seconda serie di Suburra, in quell’intervista di poco tempo fa. I due non hanno ancora confermato la loro relazione, ma gli scatti pubblicati sulla rivista sembrano parlare chiaro.

