“La notte insieme…”. Belen e Stefano, ora ci sono le prove: eccole

Il gossip è dei più succulenti e arriva dal settimanale Chi. Protagonisti del gossip in questione sono Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, stando a quel che rivela il settimanale Chi, avrebbero passato la notte insieme. Nelle ultimi settimane si è parlato molto di un ritorno di fiamma del ballerino e della showgirl. Poi, quando De Martino, ha parlato di “lavori in corso” con l’ex moglie, tutti abbiamo fatto due più due.

Ora, poi, il servizio di Alfonso Signorini sembra confermare tutto. Alfonso Signorini ha paparazzato De Martino mentre entra a casa di Belen, proprio il giorno prima della partecipazione di lui al programma di Mara Venier. Secondo quanto riporta Chi, Stefano sarebbe arrivato – con un borsone da viaggio – a casa di Belen il sabato pomeriggio e sarebbe andato via domenica mattina. Come in tanti sanno, Belen, lo scorso week-end, è stata bloccata a casa con la febbre. La showgirl non si sentiva bene e ha dovuto persino rinunciare alla partecipazione a Sanremo Young, programma in cui riveste il ruolo di giurato.









De Martino sarebbe quindi accorso a casa Rodriguez per prendersi cura di lei e del figlio Santiago. Lei aveva la febbre e lui è andato a casa sua per prendersi cura di lei e del piccolo Santiago. Cosa sta succedendo tra i due? C'è davvero la possibilità che tornino insieme? Secondo quanto rivelato da Signorini qualche tempo fa, i due sarebbero anche in dolce attesa. Per il momento, però, la notizia è rimasta solo un gossip, niente di più.









Ospite di Domenica In per parlare di Made in Sud, il 25 febbraio nello show condotto da Mara Venier, Stefano De Martino ha finito col parlare di Belen. Il motivo? Le domande della conduttrice che battevano sull'argomento… Belen e Stefano, ultimamente, sono stati sorpresi in atteggiamenti molto intimi e la Venier non ha potuto fare a meno di soffermarsi sulla questione. Erano in aeroporto e lei stava per partire per l'Argentina. E lui era lì…

“Tra di noi ci sarà un’unione a prescindere nella vita – ha spiegato lui – non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la madre di mio figlio e a mostrare un’unione familiare a Santiago. È una cosa che non può fare male a nessuno”. Stefano De martino è ancora pazzo di Belen, lo pensate anche voi? E che dite, torneranno mai insieme? Noi speriamo fermamente di sì. Restiamo in attesa di sviluppi…

