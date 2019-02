“Non ha detto niente a nessuno”. Piero Barone, cosa si è scoperto sul tenorino del Volo

Sembravano tanti innamorati: foto sui social, dediche d’amore e presentazioni ufficiali in famiglia. Ma Piero Barone de Il Volo e Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus si sono lasciati. A dare la notizia in esclusiva è stato il settimanale ”Chi”. La storia tra i due è arrivata al capolinea dopo soli cinque mesi e confermare la notizia è stata l’assenza di lui alla festa di laurea della ragazza. Le strade della coppia, dunque, si sono divise.

Piero Barone è tornato single, ma dopo il terzo posto arrivato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo sembra essere concentrato principalmente sul lavoro e sulla promozione dell’ultimo album insieme agli altri due colleghi: Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. E pensare che i due avevano già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia, anche quelle prontamente immortalate dai paparazzi. Il cantante e la figlia di Massimiliano Allegri si frequentavano da cinque mesi e la loro storia d’amore, nonostante i tanti impegni di Piero Barone, procedeva a gonfie vele. Ma ora si sono lasciati. (Continua a leggere dopo la foto)









Solo qualche mese fa Valentina Allegri aveva organizzato un pranzo per presentare il fidanzato a suo padre Max, a cui è legatissima. Insieme alla coppia c’era anche Ambra Angiolini, compagna dell’allenatore della Juventus, con la figlia Jolanda, nata dalla relazione con Francesco Renga. Studentessa universitaria, appassionata di recitazione, Valentina Allegri aveva rubato il cuore del collega di Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ma ormai sembra acqua passata. Poco prima di conoscere Valentina, Piero aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale raccontava la grande voglia di innamorarsi. (Continua a leggere dopo la foto)









“La verità è che io, adesso, vorrei innamorarmi,- aveva detto – mi manca qualcuno con cui condividere questa esperienza. Senza dimenticare che, poi, vorrei anche un figlio e Gianluca e Ignazio hanno promesso di cantare l’Ave Maria al mio matrimonio. E dire che, quando abbiamo iniziato il nostro percorso, ero quello che si divertiva di più: loro due erano fidanzati”. Ora la storia con Valentina è finita, i due si sono lasciati, e il giovane cantante penserà solo alla musica. Tra poco il trio farà tappa in Sicilia per festeggiare i primi dieci anni di carriera tra i fan. (Continua a leggere dopo la foto)



Il trio vocale da milioni di copie vendute, per due terzi siciliano, in occasione dell’uscita dell’album “Musica”, incontrerà il pubblico l’8 marzo alle 18 al Poseidon di Carini, il 9 marzo alle 16 al Centro Sicilia di Misterbianco e il 10 marzo alle 16 da Le Vigne di Castrofilippo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, recentemente si sono esibiti a Panama davanti a Papa Francesco e a un milione di fedeli in occasione della Giornata mondiale della gioventù. In Sicilia firmeranno le copie del nuovo disco, risultato finale della partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove sono arrivati al terzo posto, con il brano “Musica che resta”.

