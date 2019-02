È diventato virale il video che riprende Wilma, la moglie del conduttore Francesco Facchinetti, che lancia un bicchiere d’acqua addosso a Laura Cremaschi per un selfie di troppo chiesto al marito. Ma era tutto uno scherzo delle Iene. A rivelarlo, gli stessi autori del programma sul sito ufficiale che ammettono di averci messo lo zampino: “Scherzo scherzetto – scrivono -! Dietro l’aggressione della moglie di Francesco Facchinetti a Laura Cremaschi, che si vede in un video diventato subito virale, ci siamo noi!”

"E non è finita qui", rincarano la dose gli autori del programma. "Poco dopo, sui suoi profili social – raccontano -, Facchinetti ha detto di essere stato ricattato dall'insistente Laura Cremaschi: 'Sappiate che sono stato appena contattato dalla signorina Cremaschi e dal suo avvocato.









Volevano dei soldi in cambio del fatto che non facessero una denuncia per diffamazione a me e una per aggressione a mia moglie. sappiate che i miei soldi non li avrete mai e mi fate schifo'. Anche qui – assicurano le Iene – c'era il nostro zampino, ma Facchinetti si è difeso davvero bene!". Pretesto per lo scherzo, ben riuscito, la richiesta di un selfie con Francesco Facchinetti con lancio di insulti – e bicchieri – in un ristorante.









Protagonista del tiro mancino, la soubrette di 'Avanti un altro', Laura Cremaschi, che aveva chiesto di fare un selfie con il cantante, presente nello stesso locale insieme alla moglie Wilma, per poi raccontare la vicenda su Instagram. Una volta scattata la foto, Comaschi ha chiesto di replicare. A quel punto la moglie di Facchinetti ha perso le staffe andando su tutte le furie: "C'è un limite, c'è un limite, fai degli sguardi…", ha detto alla showgirl, che intanto ha continuato a ripetere di aver solo chiesto un selfie.



A quel punto Facchinetti ha invitato la moglie a uscire dal ristorante, ma mentre i due stavano passando davanti al tavolo di Comaschi, la donna le ha prima lanciato dell’acqua in faccia e poi il bicchiere che è finito a terra, andando in frantumi. “Ripeto, ho solo chiesto un selfie – scrive Comaschi sul suo profilo Instagram – come tanti di voi quando mi incontrate in giro! Sono scioccata!!! Ecco il video per intero dell’aggressione!!”. Boom di visualizzazioni e ampio spazio sui giornali. Ma tutto per gioco.

