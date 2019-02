Nilufar Addati non parteciperà come ospite alla puntata speciale di Uomini e donne in cui il tronista Luigi Mastroianni farà la propria scelta. I due amici, nonché compagni di agenzia, non si incontreranno nella villa in cui si chiuderà ufficialmente l’avventura del giovane all’interno del dating show di Mara De Filippi. L’ex tronista di Uomini e Donne non potrà partecipare alla scelta dell’amico perché rimasta ferita in un incidente stradale.

È stata la stessa Nilufar a raccontare il brutto episodio che l'ha vista protagonista sui social. La giovane ha avuto un incidente ha pubblicato anche la foto dell'auto, finita contro un albero. "Ho cominciato molto bene la giornata oggi, con un bell'incidente in macchina.", così l'ex volto del programma di Canale 5 ha raccontato la disavventura.









Tanto spavento e tanta paura per l'ex volto di Uomini e Donne che ha anche raccontato che non si è trattato di un incidente con un'altra macchina: "Non ho fatto l'incidente contro un'altra macchina o contro un altro automobilista. Mi sono schiantata contro un albero". Nel rispondere alle domande dei follower a proposito dello speciale di Uomini e donne, Nilufar ha colto l'occasione per augurare a Luigi che tutto possa andargli per il meglio.









Intanto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è tutto finito: si sono lasciati definitivamente i due giovani che si sono innamorati sotto l'occhio delle telecamere di Uomini e Donne, e che hanno deciso poi di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island Vip. "Purtroppo ultimamente le cose tra me e Nilu non sono andate nel migliore dei modi", ha esordito Giordano su Instagram, in una Story.



Dopo aver specificato che ritiene giusto dare la triste notizia per rispettare tutti coloro che lo hanno sempre sostenuto, Mazzocchi ha proseguito “Sono una persona abbastanza riservata, lo sapete, ed è per questo che non voglio entrare nei dettagli perché non fa parte della mia persona. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene”, ha spiegato il ragazzo.

