Era il 2 gennaio del 2004 quando tutti i giornali musicali d’Italia davano la notizia della nascita di Jolanda: la corporazione d’amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini. A distanza di 15 anni di acqua sotto i ponte ne è passata (e tanta) ma di Jolanda, giustamente, non si è parlato molto. Piccola, con mamma e papà ai ferri corti (quantomeno amorosi), la piccola Jolanda era sempre sulla bocca di tutti ma nessuno sapeva, nel frattempo, che aspetto avesse preso. Più simile a mamma Ambra o a papà Francesco?

Oggi, grazie alla Milano Fashion Week (conclusa da poco) tanti vip hanno potuto gustare le anticipazioni per l’Autunno-Inverno 2019-20. Lo scorso weekend è stato il turno di Ermanno Scervino e nel front row dello show c’erano anche diversi volti noti. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Ambra Angiolini, che ha pensato bene di portare con lei la figlia 15, Jolanda Renga, che ha preso parte per la prima volta alla Settimana della Moda, debuttando sul red carpet. (Continua dopo la foto)









Ambra era tra le ospiti speciali della sfilata di Ermanno Scervino, tenutasi lo scorso fine settimana in occasione della Milano Fashion Week, e sul red carpet è apparsa “in compagnia”. Al suo fianco, infatti, a debuttare alla Settimana della Moda c’era la figlia Jolanda, la 15enne nata dalla precedente relazione dell’attrice con Francesco Renga. Le due sono apparse più glamour che mai e hanno incantato tutti con la loro dolcezza, visto che non hanno potuto fare a meno di abbracciarsi, tenersi per mano e scambiarsi tenerezze. (Continua dopo la foto)









La Angiolini ha indossato un completo maschile lucido e decorato sulle tonalità dell’azzurro e del dorato, abbinato a un top scollatissimo in oro e a dei décolleté con il tacco, Jolanda ha invece puntato sul total black con un minidress con la gonna “meringa”, le calze coprenti nere e degli anfibi di vernice. Insomma, anche se ha solo 15 anni, la figlia di Ambra e Renga sembra già amare il mondo della moda. (Continua dopo la foto)



Avrà intenzione di seguire le orme della mamma nel campo della recitazione oppure si vorrà dare al fashion system? Jolanda, sorridente e solare, si è fatta fotografare volentieri vicino alla splendida mamma. Ed ecco che finalmente sappiamo che ha preso molto di entrambi i genitori: senza dubbio la bellezza di ognuno.

